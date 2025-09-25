U25割の透明性向上へ、オンライン本人確認「ProTech ID Checker」オンデーズコンタクトに導入









株式会社オンデーズコンタクトは、日本国内でコンタクトレンズの定期便サービス「OWNDAYSコンタクト」を運営する、株式会社オンデーズの完全子会社です。毎日使うものだからこそ、コンタクトレンズの新しい購入体験をソウゾウするという志を持ち、限りない想像力で革新的な購入体験を提供することを目指してまいります。