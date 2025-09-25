SAPソリューションを活用した「心身健康サポートシステム」で特許取得

～食事・睡眠・運動・勤務状況に関するデータを分析し、メンタル状態を推定～

背景

NTTデータGSLは、NTT DATAのSAP事業の中核会社として、SAP® S/4HANA Cloudを中心に、グローバルAMOサービス、SAP® BTP上でのサービス提供や、周辺系SaaS（エコシステム）(注3)[i]など、これまで製造業を中心とした多くの日本企業に対して、コンサルティングからシステム導入・保守までワンストップサービスを提供しています。

[i] （注3）提供中のSAP製品、並びに周辺系SaaS（エコシステム）はGSLが提供するサービスをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響で2022年当時、リモートワークが常態化し、社内ではメンバー間のコミュニケーション不足や、心身の健康に対する不安が高まっていました。こうした状況にNTTデータGSLは、強みであるSAPソリューションの活用により社員の心身健康向上をめざすチームを立ち上げ、取り組みを行いました。

特許取得の概要

NTTデータGSLは今回、SAP社が提供するSAP® BTPを活用し、社員の心身健康の向上を目的としたアプリケーションを開発しました。SAP® BTPは、クラウド型アプリケーション開発のプラットフォームです。ノーコードでSAPアプリケーションの開発・拡張が柔軟に行えるほか、ほかのクラウド製品とのデータ連携を実現できる点が注目されています。

開発したアプリケーション「心身健康サポートシステム」は、①何をいつ食べたかを記録する食事記録機能と、②運動・睡眠・労働状況を記録する体の状態確認機能、③これらのデータをもとに、メンタルの状態を判定するメンタル判定機能から成ります。「似たような属性の人達の平均と比較」及び「これまでの自分自身と比較」という独自の２つの観点から今の自分の状態を知ることができるという特長が認められ、特許の取得（特許番号：第7669320号）に至りました。

心身健康サポートシステムの機能概要

① 食事記録機能

・スマートフォンから光学文字認識（OCR）機能で一日の食事回数、内容を記録する

・OCR＋テキストマイニングでカロリー等の栄養成分を抽出して記録する

② 体の状態確認機能

以下を可視化する

・月/日歩数・睡眠時間・労働時間(スマートウォッチデータ・就業管理システムデータ)

・運動習慣

・月ごとの変化

③ メンタル判定機能

・食事×歩数×睡眠×勤務等、生活データを掛け合わせ、機械学習でメンタル状況を自動判定

・自覚に頼らず、データに基づいて客観的に可視化

・蓄積データを反映することで、より個人に最適化された精度の高い判定を実現

NTTデータ グローバルソリューションズについて

NTTデータGSLは、日本企業のグローバル展開に伴うシステムのグローバル化需要の拡大に対応するため、2012年7月に設立されました。NTTデータグループのSAPグローバル体制とともに、NTTデータの国内におけるグループ会社に分散していたSAPソリューション、業務ノウハウの一体化を図り、SAP® ERPシステムの導入から保守運用、拡張開発支援など、多岐にわたるサービスをワンストップで提供し、NTTデータグループにおけるSAP事業の中核会社として、企業の戦略的な事業経営をサポートしています。

SAPビジネスへの貢献度、ならびに顧客満足度などにおいて、極めて高く評価された企業に授与される「SAP AWARD OF EXCELLENCE」賞を、2013年より毎年受賞している、SAP社のパートナー企業です。

*SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。他の製品名およびサービス名等は、各社の商標である場合があります。

*その他の会社名及びサービス名等は、各社の登録商標または商標です。