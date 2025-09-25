【モンテール】「クリームスイートポテトタルト」などバラエティ豊かなお芋スイーツ4品を2025年10月1日(水)より期間限定販売









































「６Ｐクリームスイートポテトタルト」は、オリジナル安納芋餡を使ったスイートポテト生地を香ばしいタルト生地につめ、オリジナルホイップで仕立てた安納芋クリームを絞り、粉糖をトッピングしたタルトです。口当たりなめらかでクリーミーなスイートポテトのやさしい味わい、風味豊かな安納芋クリームのぽってりとした可愛らしいフォルムにもこだわり、見た目にもほっこりするようなタルトに仕立てました。

「蜜芋ブリュレシュークリーム」は、オリジナル安納芋餡や自家炊きカスタードをブレンドした、なめらかな安納芋クリームと、カラメルペーストの2層を香ばしく焼き上げた生地につめたシュークリームです。カラメルペーストにはカラメルチップを入れて、パリパリのキャラメリゼを彷彿とさせるような食感も楽しめます。安納芋の濃厚な甘さとカラメルの香ばしいほろ苦さのバランスにこだわり、食べ応えがありながらも飽きのこない蜜芋ブリュレの味わいに仕立てました。



モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。

