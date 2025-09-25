こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【モンテール】「クリームスイートポテトタルト」などバラエティ豊かなお芋スイーツ4品を2025年10月1日(水)より期間限定販売
秋の味覚！種子島産安納芋の濃厚な甘さや味わいを色々なお芋スイーツで楽しめる
洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本社：埼玉県八潮市、以下モンテール）は、種子島産安納芋を使った「クリームスイートポテトタルト」など4品を2025年10月1日(水)よりスーパーマーケットにて期間限定で販売します。（販売エリアでも取り扱いのない店舗がございます。）
モンテールでは、季節に合わせた素材を使ったスイーツを期間限定で発売し、その中でも秋に展開する蜜芋スイーツは毎年、好評です。今年は素材そのもののおいしさを、さらに楽しんでいただけるよう、安納芋のおいしさをつめ込んだスイートポテトをイメージしたタルトや、濃厚な安納芋クリームとブリュレを合わせたシュークリームなどバラエティ豊かなお芋スイーツ4品を展開します。
オリジナルの安納芋餡は、原料である安納芋を追熟貯蔵して芋本来の濃厚な甘さや味わいをしっかりと引き出し、独自の規定をクリアした蜜芋だけを厳選。それを遠赤外線オーブンで焼き上げて、旨味と甘みを凝縮させた安納芋ペーストを使用しています。
「６Ｐクリームスイートポテトタルト」は、オリジナル安納芋餡を使ったスイートポテト生地を香ばしいタルト生地につめ、オリジナルホイップで仕立てた安納芋クリームを絞り、粉糖をトッピングしたタルトです。口当たりなめらかでクリーミーなスイートポテトのやさしい味わい、風味豊かな安納芋クリームのぽってりとした可愛らしいフォルムにもこだわり、見た目にもほっこりするようなタルトに仕立てました。
「蜜芋ブリュレシュークリーム」は、オリジナル安納芋餡や自家炊きカスタードをブレンドした、なめらかな安納芋クリームと、カラメルペーストの2層を香ばしく焼き上げた生地につめたシュークリームです。カラメルペーストにはカラメルチップを入れて、パリパリのキャラメリゼを彷彿とさせるような食感も楽しめます。安納芋の濃厚な甘さとカラメルの香ばしいほろ苦さのバランスにこだわり、食べ応えがありながらも飽きのこない蜜芋ブリュレの味わいに仕立てました。
モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
《商品概要》
■６Ｐクリームスイートポテトタルト
■蜜芋ブリュレシュークリーム
販売期間：2025年10月1日(水)～10月31日(金)
販売エリア：東北・関東・中部・近畿・中四国
税込希望小売価格：181円
■蜜芋ブリュレエクレア
販売期間：2025年10月1日(水)～10月31日(金)
販売エリア：北海道・東北・関東・中部・近畿・中四国
税込希望小売価格：181円
安納芋餡をブレンドした安納芋クリームと、カラメルチップ入りカラメルペーストの２層を生地につめ、チョコをコーティングして仕上げました。
■ふんわりどら焼・蜜芋
販売期間：2025年10月1日(水)～11月30日(日)
販売エリア：全国
税込希望小売価格：170円(沖縄のみ205円)
濃厚な甘みの安納芋餡と、自家炊きカスタードをブレンドしたカスタードクリームの２層をふんわりと焼き上げた生地でサンドしました。
《モンテールについて》
モンテールは１954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩なスイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。なかでも、シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーでロングセラー売上No.1※1に選出、「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで1999年から26年連続売上No.1※2をモンテールのスイーツが獲得しました。
※1：日経POSセレクション ロングセラー売上No.1＜2014年1月-2023年12月＞に選出
※2：(株)モンテール調べ(日経POS情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの1999年1月から2023年12月のデータをもとにモンテールが調査)
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係の皆様＞
株式会社モンテール 広報チーム
TEL： 048-994-2300 FAX： 048-994-3700
E-mail：pr@monteur.co.jp
＜一般のお客様＞
フリーダイヤル：0120-46-8823（土日祝日を除く9～17時）
洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本社：埼玉県八潮市、以下モンテール）は、種子島産安納芋を使った「クリームスイートポテトタルト」など4品を2025年10月1日(水)よりスーパーマーケットにて期間限定で販売します。（販売エリアでも取り扱いのない店舗がございます。）
モンテールでは、季節に合わせた素材を使ったスイーツを期間限定で発売し、その中でも秋に展開する蜜芋スイーツは毎年、好評です。今年は素材そのもののおいしさを、さらに楽しんでいただけるよう、安納芋のおいしさをつめ込んだスイートポテトをイメージしたタルトや、濃厚な安納芋クリームとブリュレを合わせたシュークリームなどバラエティ豊かなお芋スイーツ4品を展開します。
オリジナルの安納芋餡は、原料である安納芋を追熟貯蔵して芋本来の濃厚な甘さや味わいをしっかりと引き出し、独自の規定をクリアした蜜芋だけを厳選。それを遠赤外線オーブンで焼き上げて、旨味と甘みを凝縮させた安納芋ペーストを使用しています。
「６Ｐクリームスイートポテトタルト」は、オリジナル安納芋餡を使ったスイートポテト生地を香ばしいタルト生地につめ、オリジナルホイップで仕立てた安納芋クリームを絞り、粉糖をトッピングしたタルトです。口当たりなめらかでクリーミーなスイートポテトのやさしい味わい、風味豊かな安納芋クリームのぽってりとした可愛らしいフォルムにもこだわり、見た目にもほっこりするようなタルトに仕立てました。
「蜜芋ブリュレシュークリーム」は、オリジナル安納芋餡や自家炊きカスタードをブレンドした、なめらかな安納芋クリームと、カラメルペーストの2層を香ばしく焼き上げた生地につめたシュークリームです。カラメルペーストにはカラメルチップを入れて、パリパリのキャラメリゼを彷彿とさせるような食感も楽しめます。安納芋の濃厚な甘さとカラメルの香ばしいほろ苦さのバランスにこだわり、食べ応えがありながらも飽きのこない蜜芋ブリュレの味わいに仕立てました。
モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
《商品概要》
■６Ｐクリームスイートポテトタルト
販売期間：2025年10月1日(水)～11月30日(日)
販売エリア：全国
税込希望小売価格：397円(沖縄のみ496円)
販売エリア：全国
税込希望小売価格：397円(沖縄のみ496円)
■蜜芋ブリュレシュークリーム
販売期間：2025年10月1日(水)～10月31日(金)
販売エリア：東北・関東・中部・近畿・中四国
税込希望小売価格：181円
■蜜芋ブリュレエクレア
販売期間：2025年10月1日(水)～10月31日(金)
販売エリア：北海道・東北・関東・中部・近畿・中四国
税込希望小売価格：181円
安納芋餡をブレンドした安納芋クリームと、カラメルチップ入りカラメルペーストの２層を生地につめ、チョコをコーティングして仕上げました。
■ふんわりどら焼・蜜芋
販売期間：2025年10月1日(水)～11月30日(日)
販売エリア：全国
税込希望小売価格：170円(沖縄のみ205円)
濃厚な甘みの安納芋餡と、自家炊きカスタードをブレンドしたカスタードクリームの２層をふんわりと焼き上げた生地でサンドしました。
《モンテールについて》
モンテールは１954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩なスイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。なかでも、シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーでロングセラー売上No.1※1に選出、「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで1999年から26年連続売上No.1※2をモンテールのスイーツが獲得しました。
※1：日経POSセレクション ロングセラー売上No.1＜2014年1月-2023年12月＞に選出
※2：(株)モンテール調べ(日経POS情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの1999年1月から2023年12月のデータをもとにモンテールが調査)
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係の皆様＞
株式会社モンテール 広報チーム
TEL： 048-994-2300 FAX： 048-994-3700
E-mail：pr@monteur.co.jp
＜一般のお客様＞
フリーダイヤル：0120-46-8823（土日祝日を除く9～17時）