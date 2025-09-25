こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
飲食店業務支援サービス「Respo by AutoReserve」とfreee会計のAPI連携を開始 POSレジや予約の売上データを自動連携し、店舗運営の効率を劇的に改善
https://digitalpr.jp/table_img/2693/118579/118579_web_1.png
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、株式会社ハロー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：播口 友紀、以下「ハロー」）が提供する飲食店業務支援サービス「Respo by AutoReserve(以下「Respo」)」とfreee会計のAPI連携とfreeeアプリストアへの掲載を開始したことをお知らせします。
■「Respo」とfreee会計が連携し、飲食店経営をサポート
「Respo」は、POSレジ、セルフオーダー、予約、テイクアウトなどをアプリ内で管理できる、飲食店業務の総合支援サービスです。
今回のfreee会計と「Respo」の連携により、「Respo」で発生した売上データ（POSレジ、注文履歴、予約台帳など）がfreee会計上に自動で連携されるようになります。さらに、ハローの予約サービス「AutoReserve」の決済データも自動で取り込むことが可能です。
これにより、毎日の売上入力作業が不要になり、手入力によるミスも防ぐことができます。帳簿や決算書の作成がスムーズに進むため、経理にかかる時間を大幅に削減し店舗運営に集中できる環境づくりをサポートします。
■「Respo by AutoReserve」とfreee会計の連携方法
連携アプリ「Respo by AutoReserve」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。
「Respo by AutoReserve」連携詳細ページ：
https://app.secure.freee.co.jp/applications/39318
■株式会社ハロー 概要
会社名 株式会社ハロー
代表者 代表取締役 播口 友紀
設立 2018年6月20日
所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-8 VORT恵比寿Ⅲ 2F
https://www.hello.ai/
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
関連リンク
「Respo by AutoReserve」とfreee会計の連携方法
https://app.secure.freee.co.jp/applications/39318
株式会社ハロー 概要
https://www.hello.ai/