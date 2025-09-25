こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
指輪が玄関ドアのカギとなり、手ぶらの暮らしをさらに便利に LIXIL「FamiLock」と決済スマートリング「EVERING」が連携開始
充電不要で防水仕様、日常使いのアクセサリーでカギを意識しない生活を実現
株式会社LIXIL（以下 LIXIL）は、玄関ドアのスマートロックシステム「FamiLock（ファミロック）」に登録可能キーの一つとして、株式会社EVERING（以下、EVERING社）の決済スマートリング「EVERING（エブリング）」を2025年9月25日より追加します※。
「FamiLock」は、スマートフォン、リモコンキー、タグキーなど豊富な選択肢の中からカギをお選びいただくことができる電気錠として、採用比率が年々向上しています。特に、スマートフォンやリモコンキーにおいては、ポケットインのままワンタッチで玄関ドアの施解錠ができ、利便性が高いことからキーデバイスとして人気です。一方、充電が切れた時はカギとして使用できなくなる不安がある、というユーザーの声も一定数ありました。
また、「EVERING」はEVERING社が2021年より展開するVisaのタッチ決済対応のスマートリングです。防水仕様で充電も不要であることから、アクセサリーとしての日常使いと決済機能を両立する革新的なデバイスであり、新しい決済端末としても継続的にユーザー層が増加しています。
今回、指輪型決済端末「EVERING」を新たなキーデバイスとして追加することで、鍵やスマホを持たず、指一つで簡単に玄関ドアの施解錠が可能になります。この充電不要・防水仕様という特長により、スマートフォンキーなどで懸念されていた充電切れの心配がなく、いつでも安心してお使いいただけます。また、日常のアクセサリーとして常に身に着けていることから、外出中の鍵紛失リスクを軽減し、より安心してご利用いただけます。
これにより、それぞれのユーザーのライフスタイルに合わせ、豊富な選択肢の中から最適なカギをお選びいただけるようになります。
LIXILは、今後も、イノベーションを通じ、ひとつ先の便利で安心な暮らしの実現に向けた取り組みを展開していきます。
※「EVERING」はLIXILが販売する商品ではありません。「FamiLock」の登録可能なデバイスとして追加対応します。
【参考資料】
■「EVERING」について
「EVERING」は、EVERING社が2021年より展開するVisaのタッチ決済に対応したプリペイド型スマートリングで、専用アプリからチャージすることで、リングをかざすだけで決済が完了する次世代型ウェアラブルデバイスです。充電不要・防水仕様・指につけっぱなしでもストレスのない設計で、利便性の高い日常を実現します。
EVERING社HPはこちら：
https://evering.jp/?srsltid=AfmBOors1K4hd2Msz2V4M-i_3_zfWFKS8Sh5nqlio-fVFl19Fo-n0gcM
■「FamiLock」について
スマートフォンを持っていれば、カバンなどから取り出す必要がなく“ポケットイン”の状態で、ドアのボタンを押すだけで施錠・解錠ができるエントリーシステムです。スマートフォン以外にも、今回追加となるEVERINGに加え、リモコンキー、カードキー、タグキー、おサイフケータイ、手動キーの多彩なカギの中から、家族一人ひとりの使いやすさによって、お好みのカギを自由にご使用いただけます。
FamiLockスペシャルサイトはこちら：
https://www.lixil.co.jp/lineup/entrance/s/familock/?_gl=1*5qbpe2*_ga*MTM3MjgwMDg3My4xNzUzMjI2Mjcw*_ga_4NY72RD7S3*czE3NTMzNDE1MzUkbzkkZzEkdDE3NTMzNDE1NDckajQ4JGwwJGgw
・登録可能なキーデバイス一覧
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
EVERING社HP
https://evering.jp/?srsltid=AfmBOors1K4hd2Msz2V4M-i_3_zfWFKS8Sh5nqlio-fVFl19Fo-n0gcM
FamiLockスペシャルサイト
https://www.lixil.co.jp/lineup/entrance/s/familock/?_gl=1*5qbpe2*_ga*MTM3MjgwMDg3My4xNzUzMjI2Mjcw*_ga_4NY72RD7S3*czE3NTMzNDE1MzUkbzkkZzEkdDE3NTMzNDE1NDckajQ4JGwwJGgw
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/
株式会社LIXIL（以下 LIXIL）は、玄関ドアのスマートロックシステム「FamiLock（ファミロック）」に登録可能キーの一つとして、株式会社EVERING（以下、EVERING社）の決済スマートリング「EVERING（エブリング）」を2025年9月25日より追加します※。
「FamiLock」は、スマートフォン、リモコンキー、タグキーなど豊富な選択肢の中からカギをお選びいただくことができる電気錠として、採用比率が年々向上しています。特に、スマートフォンやリモコンキーにおいては、ポケットインのままワンタッチで玄関ドアの施解錠ができ、利便性が高いことからキーデバイスとして人気です。一方、充電が切れた時はカギとして使用できなくなる不安がある、というユーザーの声も一定数ありました。
また、「EVERING」はEVERING社が2021年より展開するVisaのタッチ決済対応のスマートリングです。防水仕様で充電も不要であることから、アクセサリーとしての日常使いと決済機能を両立する革新的なデバイスであり、新しい決済端末としても継続的にユーザー層が増加しています。
今回、指輪型決済端末「EVERING」を新たなキーデバイスとして追加することで、鍵やスマホを持たず、指一つで簡単に玄関ドアの施解錠が可能になります。この充電不要・防水仕様という特長により、スマートフォンキーなどで懸念されていた充電切れの心配がなく、いつでも安心してお使いいただけます。また、日常のアクセサリーとして常に身に着けていることから、外出中の鍵紛失リスクを軽減し、より安心してご利用いただけます。
これにより、それぞれのユーザーのライフスタイルに合わせ、豊富な選択肢の中から最適なカギをお選びいただけるようになります。
LIXILは、今後も、イノベーションを通じ、ひとつ先の便利で安心な暮らしの実現に向けた取り組みを展開していきます。
※「EVERING」はLIXILが販売する商品ではありません。「FamiLock」の登録可能なデバイスとして追加対応します。
【参考資料】
■「EVERING」について
「EVERING」は、EVERING社が2021年より展開するVisaのタッチ決済に対応したプリペイド型スマートリングで、専用アプリからチャージすることで、リングをかざすだけで決済が完了する次世代型ウェアラブルデバイスです。充電不要・防水仕様・指につけっぱなしでもストレスのない設計で、利便性の高い日常を実現します。
EVERING社HPはこちら：
https://evering.jp/?srsltid=AfmBOors1K4hd2Msz2V4M-i_3_zfWFKS8Sh5nqlio-fVFl19Fo-n0gcM
■「FamiLock」について
スマートフォンを持っていれば、カバンなどから取り出す必要がなく“ポケットイン”の状態で、ドアのボタンを押すだけで施錠・解錠ができるエントリーシステムです。スマートフォン以外にも、今回追加となるEVERINGに加え、リモコンキー、カードキー、タグキー、おサイフケータイ、手動キーの多彩なカギの中から、家族一人ひとりの使いやすさによって、お好みのカギを自由にご使用いただけます。
FamiLockスペシャルサイトはこちら：
https://www.lixil.co.jp/lineup/entrance/s/familock/?_gl=1*5qbpe2*_ga*MTM3MjgwMDg3My4xNzUzMjI2Mjcw*_ga_4NY72RD7S3*czE3NTMzNDE1MzUkbzkkZzEkdDE3NTMzNDE1NDckajQ4JGwwJGgw
・登録可能なキーデバイス一覧
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
EVERING社HP
https://evering.jp/?srsltid=AfmBOors1K4hd2Msz2V4M-i_3_zfWFKS8Sh5nqlio-fVFl19Fo-n0gcM
FamiLockスペシャルサイト
https://www.lixil.co.jp/lineup/entrance/s/familock/?_gl=1*5qbpe2*_ga*MTM3MjgwMDg3My4xNzUzMjI2Mjcw*_ga_4NY72RD7S3*czE3NTMzNDE1MzUkbzkkZzEkdDE3NTMzNDE1NDckajQ4JGwwJGgw
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/