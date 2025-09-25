京進、高齢者向け施設で地域交流イベント「京進のリハビリフィットネス ピタラボ 大津瀬田」で沖縄体感イベント













株式会社京進が運営する高齢者施設「京進のリハビリフィットネス ピタラボ（以下、ピタラボ）」では、2025年8月23日、滋賀県大津市にて、施設の利用者と近隣住民を対象とした「沖縄体感イベント」を開催しました。ピタラボは、高齢者の方々に心身共に健康になっていただく活動として、日々の身体的なリハビリと「学びのレッスン」を行っており、本イベントも高齢者が元気で活動的に生活することにつながればと企画した無料イベントです。ピタラボの利用者とご家族の他、ケアマネージャーや近隣にお住いの方など約30名が参加し、交流を深める機会となりました。沖縄文化の魅力を通じて“心身のリハビリ”をイベントでは、創作太鼓団体「琉球國祭り太鼓」の大津支部の皆さんに、エイサーをベースとした太鼓演奏と迫力のある演舞を披露していただきました。独特なリズムとダイナミックなパフォーマンスで会場を盛り上げました。施設内には沖縄の美しい景色の写真や小物を飾り、沖縄にいるかのような雰囲気に演出したことで、非日常を感じてもらえるように工夫し、どなたも気軽に参加できるきっかけにつながればとカチャーシー（沖縄のお祭りなどの最後によく踊られる）を練習するスタッフもいました。参加者が安全に安心して過ごせるよう、健康管理や送迎面にも留意し準備を整えて当日を迎えました。普段とは違う体験にたくさんの笑顔を見ることができ、エイサーの演舞後には、参加者と琉球國祭り太鼓の皆さんが交流する楽しいひとときもありました。







----------------------------------------------------------------＜参加者の声＞・太鼓の音の大きさに最初はびっくりしたが、慣れてくると楽しかった

・沖縄の踊りにこんなのがあるのを知らなかったから、参加して良かった

・小さな子もエイサーを一生懸命踊っていたのがかわいかった・迫力があって良かった

＜施設スタッフの声＞

・数週間たった後も「沖縄のイベント楽しかった」と利用者さまから声があがるので嬉しい

・利用者さまとの連絡帳に、イベントへの感謝が書かれている・太鼓体験を恥ずかしがっていた利用者さまが、慣れてからは一生懸命叩かれていてほほえましかった・利用時間の違う利用者さまで旧知の仲だった方がいて、当日の再会に懐かしがって交流していた様子を見ることができ、とてもよかった























