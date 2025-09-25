大きい104cmサイズの形状記憶＆自動開閉式の折りたたみ傘「Parabrella104」- ミスターカード株式会社
ミスターカード株式会社（所在地：埼玉県川口市）は、大きい104cmワイドサイズで、形状記憶シートを採用した晴雨兼用・自動開閉式折りたたみ傘「Parabrella104（パラブレラ104）」を、2025年9月26日（金）に発売いたします。
Parabrella104（パラブレラ104）は、形状記憶シートを採用した直径104cmのワイドサイズ折りたたみ傘で、クルクル巻いてもシワにならず美しく収納でき、片手で操作できる自動開閉式で手でシャフトを収納して混雑時や荷物の多いシーンでも快適に使え、さらに晴雨兼用のUVカット仕様で日差しや突然の豪雨からもあなたと荷物をしっかり守り、ビジネスにもカジュアルにも馴染むスマートなデザインと軽量・コンパクト設計で365日携帯できる、日常に安心感と使いやすさをもたらす次世代の傘です。
■発表商品
ブランド：miraiON（ミライオン）
商品名：Parabrella104（パラブレラ）
型番：MC-UMSR05-BK
JANコード：4580575274519
想定売価：（税抜）\4,527 （税込）\4,980
発売日：2025年9月26日（金）
製品情報：
https://www.miraion.jp/mc-umsr05/
■お買い求め先
オールバイ楽天店
https://item.rakuten.co.jp/allbuy/mc-umsr05/
オールバイYahoo店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/allbuy/mc-umsr05.html
■主な特長
◎晴雨兼用 ：1本で雨傘と日傘の機能を兼ね備えて365日常備しやすい傘。
◎形状記憶シート ：形状記憶シートの形に沿って素早く、綺麗に巻いて収納でき、シワにならずに美しい。
◎ワンタッチ自動開閉ボタン ：片手で押すだけでパッと傘が開閉。シャフトを手の収納すれば、傘袋にも入れやすい。
◎直径104cmサイズ感 ：身長160～180cmにぴったり！荷物も濡れにくく、車の乗り降りも快適。
◎風にも強い耐風設計 ：傘骨8本骨構造で、アルミ合金とグラスファイバーを使用。
■仕様
寸法/使用時（約）：104×62cm
寸法/収納時（約）：33×6cm
重さ（約）：410g
傘骨数：8本
傘骨素材：グラスファイバー、アルミ合金
傘布素材：ポリエステル、PETシート
付属品：傘袋
保証期間：消耗品扱い（初期不良2週間）
■注意事項
・本製品は自動開閉式ですが、全自動ではありません。開閉時は手動操作が必要です。
・完全遮光ではありませんので、強い日差しの下ではご注意ください。
・傘には尖った部分があります。周囲の安全を確認してご使用ください。
・以下の行為は危険・破損の原因となるためお控えください：
ステッキ代わりの使用、破損した状態での使用、振り回す・投げる。
・お子様のご使用時は保護者の方がご注意ください。
・使用後は陰干しして乾かしてから収納してください。
・仕様、デザイン等（ロゴマーク等含む）は予告なく変更する場合がございます。
・画像はイメージです。
■プレスリリースに関するお問い合わせ
ミスターカード株式会社 担当：大庭
Eメール：miraion@miraion.jp
■ミスターカード株式会社
2007年8月に設立。「PAPAGO!」、「cellevo」、「REMAX」、「WK DESIGN」、「GOLiFE!」、「Dr.Lumen」などの正規代理店事業全般を行っており、コンピューター、スマホアクセサリー、カーエレクトロニクス、美容関連などの製品など幅広いラインナップの製品を販売しています。2020年2月からガジェットブランド「miraiON」を立ち上げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330429&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330429&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330429&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330429&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330429&id=bodyimage5】
配信元企業：ミスターカード株式会社
