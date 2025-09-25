ペット教育業界において、さらに都道府県との協定は初めて！ 災害時における動物救護活動等に関する協定を締結 10月23日（木）に締結式を実施
SAEグループの中で、ペット災害危機管理士(R)の人材教育をはじめ、動物専門教育のエキスパート機関である一般社団法人 全日本動物専門教育協会（所在地：東京都中央区、理事長：大野公嗣、以下「SAE」）とペット防災の実働組織である特定非営利活動法人 ペット災害危機管理士会（所在地：東京都中央区、理事長：鈴木清隆、以下「ペット災害危機管理士会」）は、「災害時における動物救護活動等に関する協定」を、広島県（知事：湯粼英彦）と締結いたします。
なお、締結式は2025年10月23日（木）に広島県庁内にて行います。
広島県は、災害発生時において、ペットを飼養している県民に避難を断念させないため、避難所等におけるペット同行避難の受け入れ態勢の整備を促進する必要があると考えています。
また、SAE及びペット災害危機管理士会は、平時における備え、災害時におけるペット同行避難について、ペット飼養者への啓発活動を行っております。
そしてこの度、平時及び災害時において、ペット飼養者が安心・安全に過ごすことができることに寄与したいとの3者の思いが合致し協定締結の運びとなりました、
【協定の概要】
（１）協定名
災害時における動物救護活動等に関する協定
（２）締結者
一般社団法人全日本動物専門教育協会
特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会
広島県
（３）連携事項
・被災動物の救護活動に要する物資の調達に関すること
・被災動物の救護活動に関する情報の収集及びその提供に関すること
・被災動物の救護活動に充当する寄付金の募集に関すること
・平時における飼い主等への啓発活動に関すること
・その他被災動物の救護活動に必要な事項に関すること
※ここでいう被災動物とは、飼い主のいる家庭動物のうち、犬及び猫その他の小型の哺乳類並びに鳥類等であって、緊急時に人による支援を必要としているものをいう。
また、救護活動とは、緊急時における飼い主と被災動物の円滑な同行避難及び避難生活を支援することをいう。
SAEは2015年にペット災害危機管理士(R)認定資格講座を開講し、有資格者を輩出してまいりました。その有資格者が繋がり、支え合い、人とペットの災害対策のために活躍できる組織として2021年12月に特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会が誕生しました。
【団体概要】
■一般社団法人 全日本動物専門教育協会
代 表 者： 理事長 大野 公嗣
所 在 地： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-5銀座オオイビル5F
設 立： 2002年9月26日
事業内容： 動物専門学校へのシラバス、カリキュラムの策定・提供。公認永久ライセンスの発行。
ペット関連講座の認定資格発行。アニマルスペシャリストの育成。 等
ホームページ、関連WEBサイト：
（SAE）https://www.zennitido.com
（SAEペットの資格）https://www.pet-no-shikaku.com
（ペット防災教育ナビ）https://www.propet.jp/
■特定非営利活動法人 ペット災害危機管理士会
代 表 者： 理事長 鈴木 清隆
所 在 地： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-5銀座オオイビル5F 一般社団法人 全日本動物専門教育協会内
設 立： 2021年12月10日
事業内容： ペット防災の三本柱である「自助」、「共助」、「公助」を促進。平時におけるペット防災
に関する啓発。災害時におけるペットとの同行避難、避難所運営における行政の負担軽減。等
ホームページ： https://petsaigai.com/
＜SAEグループとは＞
本年4月より、以下の４社はSAEグループを形成いたしました。グループ会社としての相互補完やシナジー効果を大いに生み出すことで、動物と人が共生する持続可能な社会を目指してまいります。
◇一般社団法人全日本動物専門教育協会
https://www.zennitido.com
教育という観点から人とペットの共生社会を創ることを目的に活動。
◇株式会社SAEマーケティングワン
https://www.sae-marketing-one.com/
人とペットが豊かに暮らせる社会創造のため、SAEの価値創造、トリマー派遣・職業紹介などの事業を通して人材育成とペット事業者、飼い主へのサポートサービスを提供する世界的視野を持つ会社。
◇特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会
https://petsaigai.com/
ペット災害危機管理士(R)有資格者が人とペットの災害対策のために活躍できる組織として誕生したNPO法人。
◇PET EDUCATION SERVICES PTY LTD
https://marumarusite.wixsite.com/marumarucompany/ptyltd
オーストラリア・シドニーに位置し、異文化などのテーマを通して世界規模でものごとを考える力や活動をサポートする。留学プログラミング、ペット・マーケティング調査事業をはじめ幅広く日豪の架け橋として展開。
