家庭用盗難防止警報システム世界市場2025年、グローバル市場規模（検知システム、警報システム）・分析レポートを発表
2025年9月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「家庭用盗難防止警報システム世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、家庭用盗難防止警報システムグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の家庭用盗難防止警報システム市場は2023年に数億ドル規模に達し、2030年までにさらに拡大すると予測されています。年平均成長率も堅調に推移する見込みです。市場の基本構造は、検知システムと警報システムで構成され、用途としては別荘や集合住宅などが中心です。産業チェーン全体の進展、先進技術や特許、応用分野や最新動向を分析し、家庭用盗難防止警報システムの現状と将来性を明確に示しています。
________________________________________
メーカー別プロファイル
主要企業としてHoneywell、ADT、CPI Security System、Panasonic、Samsung、Vivint、Frontpoint Security Solutions, LLC.、Protect America、Shenzhen Security Group、Johnson Controls、Siemens AG、SimpliSafeが挙げられます。各社は、価格、販売数量、売上高、市場シェア、そして研究開発や提携を通じて競争力を高めています。特に先進国市場ではブランド力と長期サービス網が優位性を形成し、新興国市場では価格競争力や設置容易性が導入拡大のカギとなっています。
________________________________________
競争環境
市場の競合状況は、販売数量や収益の比較によって明らかにされます。トップメーカーの市場シェアは一定の集中を示しており、特に住宅向けの強いブランドを持つ企業が優勢です。一方で、新規参入企業は無線技術や低価格モデルで存在感を示しつつあります。競争優位性は、技術力、サービス網、パートナーシップに依存しており、買収や協業による市場拡大も進展しています。
________________________________________
地域別分析
北米と欧州は政府の安全規制と消費者意識の向上に支えられ、安定した成長を続けています。北米では特に住宅保険との関連性が市場を後押しし、欧州では規制適合や環境性能も重視されています。アジア太平洋は中国を中心に最大の市場であり、政策的支援や製造基盤の強さ、都市化に伴う需要拡大が特徴です。南米や中東・アフリカも潜在需要が大きく、経済成長やインフラ整備により将来的な拡大が見込まれます。
________________________________________
タイプ別市場
製品タイプは大きく検知システムと警報システムに分かれます。検知システムは侵入や不審な動きを感知するセンサーを中心に進化しており、無線化や誤報低減機能が重要視されています。警報システムは音声や光による警告だけでなく、遠隔通知やスマートフォン連動が普及しており、利便性と安心感を高めています。
________________________________________
用途別市場
用途別では、別荘向けは高級志向や遠隔監視機能の需要が強く、集合住宅向けは低コストかつ簡便な設置性が求められています。その他の用途として小規模事業所や倉庫も対象となり、個人ユーザーから法人まで幅広い顧客層に浸透しています。
________________________________________
国別市場
米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、中国、日本、韓国、インド、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカなど主要国ごとの販売量と市場シェアが分析されています。特に中国、米国、欧州主要国は市場規模が大きく、政策支援や消費者の安全志向が成長の背景となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「家庭用盗難防止警報システム世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、家庭用盗難防止警報システムグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の家庭用盗難防止警報システム市場は2023年に数億ドル規模に達し、2030年までにさらに拡大すると予測されています。年平均成長率も堅調に推移する見込みです。市場の基本構造は、検知システムと警報システムで構成され、用途としては別荘や集合住宅などが中心です。産業チェーン全体の進展、先進技術や特許、応用分野や最新動向を分析し、家庭用盗難防止警報システムの現状と将来性を明確に示しています。
________________________________________
メーカー別プロファイル
主要企業としてHoneywell、ADT、CPI Security System、Panasonic、Samsung、Vivint、Frontpoint Security Solutions, LLC.、Protect America、Shenzhen Security Group、Johnson Controls、Siemens AG、SimpliSafeが挙げられます。各社は、価格、販売数量、売上高、市場シェア、そして研究開発や提携を通じて競争力を高めています。特に先進国市場ではブランド力と長期サービス網が優位性を形成し、新興国市場では価格競争力や設置容易性が導入拡大のカギとなっています。
________________________________________
競争環境
市場の競合状況は、販売数量や収益の比較によって明らかにされます。トップメーカーの市場シェアは一定の集中を示しており、特に住宅向けの強いブランドを持つ企業が優勢です。一方で、新規参入企業は無線技術や低価格モデルで存在感を示しつつあります。競争優位性は、技術力、サービス網、パートナーシップに依存しており、買収や協業による市場拡大も進展しています。
________________________________________
地域別分析
北米と欧州は政府の安全規制と消費者意識の向上に支えられ、安定した成長を続けています。北米では特に住宅保険との関連性が市場を後押しし、欧州では規制適合や環境性能も重視されています。アジア太平洋は中国を中心に最大の市場であり、政策的支援や製造基盤の強さ、都市化に伴う需要拡大が特徴です。南米や中東・アフリカも潜在需要が大きく、経済成長やインフラ整備により将来的な拡大が見込まれます。
________________________________________
タイプ別市場
製品タイプは大きく検知システムと警報システムに分かれます。検知システムは侵入や不審な動きを感知するセンサーを中心に進化しており、無線化や誤報低減機能が重要視されています。警報システムは音声や光による警告だけでなく、遠隔通知やスマートフォン連動が普及しており、利便性と安心感を高めています。
________________________________________
用途別市場
用途別では、別荘向けは高級志向や遠隔監視機能の需要が強く、集合住宅向けは低コストかつ簡便な設置性が求められています。その他の用途として小規模事業所や倉庫も対象となり、個人ユーザーから法人まで幅広い顧客層に浸透しています。
________________________________________
国別市場
米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、中国、日本、韓国、インド、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカなど主要国ごとの販売量と市場シェアが分析されています。特に中国、米国、欧州主要国は市場規模が大きく、政策支援や消費者の安全志向が成長の背景となっています。