電柱 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月18に「電柱市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電柱に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
電柱市場の概要
電柱 市場に関する当社の調査レポートによると、電柱 市場規模は 2035 年に約 524億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 電柱 市場規模は約 358 億米ドルとなっています。電柱 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電柱市場シェアの拡大は、電柱の活用による配電の改善を支援する産業界の電力需要に対応するため、世界的な電力網の近代化が進んだ結果です。北米のハリケーン、オーストラリアの山火事、東南アジアのサイクロンなど、異常気象が頻発する中、老朽化した電力供給網の再構築は、逆境に耐えるために不可欠となっています。
電柱に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/utility-pole-market/104913
電柱に関する市場調査では、スマートシティインフラの整備により市場シェアが拡大することが明らかになりました。世界的に、通信事業者や都市計画者は、スモールセルの展開、監視システム、EV充電、環境センサーなどに電柱を活用しており、多機能資産としての電柱の有用性を高めています。日本政府は、エネルギー効率、防災力、そして都市全体の居住性向上を目指し、スマートインフラと技術開発に225百万米ドルの予算を割り当てています。
しかしながら、電柱の物流、輸送、取り扱いコストの高さが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330351&id=bodyimage1】
電柱市場セグメンテーションの傾向分析
電柱 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、電柱 の市場調査は、材質別、アプリケーション別、柱サイズ別、エンドユーザー別、設置タイプ別と地域別に分割されています。
電柱市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-104913
電柱市場は、材質別に基づいて、木材、木製柱、鋼製柱、コンクリート柱、複合柱に分割されています。これらのうち、木材は予測期間末までに38%のシェアを占め、トップの地位を占めると予想されています。木材は地域的な入手性の高さと環境に優しい性質から、電柱として好まれています。発展途上地域や遠隔地では、長く重いコンクリート製や鋼鉄製の電柱の輸送が困難なため、木材の有用性が高く、そのシェアが拡大しています。
電柱の地域市場の見通し
電柱 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域は、予測期間中に電柱市場で最大のシェアを占めると予想されています。中国やインドなどの国では人口増加に伴い、電柱を活用した電力・通信ネットワークの拡張ニーズが高まっています。中国は、スマートインフラ開発、配電網整備、送電網整備の一環として、2025年までに880億米ドルの予算を割り当てており、将来の市場における電柱の利用を確実に支援するものです。
