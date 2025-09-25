学園ジュブナイルRPG「Caligula Overdose」と「Caligula2」のLINE着せかえがインクルーズより2作品同時に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、学園ジュブナイルRPG「Caligula Overdose」と「Caligula2」のLINE着せかえ2点を2025年9月25日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330349&id=bodyimage1】
『Caligula -カリギュラ-』シリーズは、現実世界と虚構世界をテーマにした独創的なストーリーと、心を揺さぶる楽曲群が融合した人気RPG作品です。プレイヤーを深く惹き込む世界観と、魅力的なキャラクターたちで熱い支持を集めています。
今回のLINE着せかえの企画では、それぞれのタイトルのメインビジュアルをもとにデザインされております。ぜひこの機会に、LINE着せかえでもシリーズの魅力をご堪能ください。
■商品概要
【タイトル】Caligula Overdose Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=cd853220-216c-4272-af18-18adfe68b0a4
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
【タイトル】Caligula2 Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=5e0f0171-f2b3-4eb9-b285-8047545d8bf0
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ
【OFFICIAL SITE】https://www.cs.furyu.jp/caligula/od/
【OFFICIAL X】https://x.com/caligula_GAME
■Caligula2／カリギュラ2
【OFFICIAL SITE】https://www.cs.furyu.jp/caligula2/
【OFFICIAL X】https://x.com/caligula_GAME
（C） FURYU CORPORATION
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
