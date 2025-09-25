「新浜レオン」初となるLINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、新浜レオンのLINE着せかえが2025年9月25日（木）に配信開始致しました。
2019年5月1日令和元日にデビュー。
23年「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」のオープニング主題歌「捕まえて、今夜。」は、”窓ふきダンス”がTikTokで総再生数1億回を超え大ヒット。木梨憲武プロデュース、所ジョージ作詞・作曲「全てあげよう」で『第75回NHK紅白歌合戦』初出場を果たした。
2025年4月16日に「Fun! Fun! Fun! / 炎のkiss」両A面シングルリリースし、演歌・歌謡シングルランキング”で1位（総合チャート2位）を獲得。
「Fun! Fun! Fun!」で初のアニメ「名探偵コナン」エンディングテーマを担当し、楽曲中の”WAKI WAKIダンス”がSNSで話題沸騰中。
新浜レオンファーストコンサートツアー～全てあげよう～は全公演SOLD OUT。
さらに俳優・横浜流星が主人公・蔦屋重三郎を演じるNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』江戸浄瑠璃の流派のひとつ、富本節の全盛期を支えた富本豊前太夫の後見で実力派の太夫・富本斎宮太夫（とみもといつきだゆう）役で大河ドラマ初出演を果たす。
9月10日「Fun! Fun! Fun! / 炎のkiss」追撃盤をリリース。
今回配信されるLINE着せかえでは、新浜レオンの魅力を存分に楽しめるデザインとなっております。ホーム画面、トーク画面、パスコード入力画面など、スマートフォンを「新浜レオン」一色に彩ることができます。ぜひ、この機会にLINE着せかえでも新浜レオンの世界をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】新浜レオン Fun! Fun! Fun! ver.
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=fdb01ed9-4fd2-4547-843c-cf36c6736f24
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■新浜レオン
【OFFICIAL SITE】https://niihamaleon.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/niihamaleon
（C）B ZONE
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
