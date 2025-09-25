殴れば倒れる説得力、その凄腕！アジアのパワー系アクション俳優の大東賢を分析！
大東賢監督の「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」がインドネシアのバリ島の教育機関である学校や芸術祭で２０２６年８月に上映が決定される事になり、パワー系アクション俳優の大東賢さんがアジアのパワー系アクション俳優として世界のパワー系アクション俳優、ブルース・リーさんやアーノルド・シュワルツェネッガーさん、シルヴェスター・スタローンさん等とネット検索で名前が並び注目を浴びています。
また、香港アクション映画界のレジェンドである染野行雄さんからブルース・リー以来の「グローブ」と評されています。
2025年になり、1970年代～1980年代にアクション俳優として武道系の特殊能力を持つ倉田保昭さんや千葉真一さんのようなアクション俳優としてでなく、大東賢さんのように前腕全盛期４５センチ、握力８５キロ、日本アクション俳優握力NO,1のようなパワー系アクション俳優で表現し、限られた特殊能力を持つ日本人が日本のアクション映画を盛り上げ、海外へパワフルな日本のアクション映画として上映され、ハリウッドでも対抗できる日本のアクション映画にならなければならない時代ではないでしょうか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330291&id=bodyimage1】
大東賢（だいとう・けん）さんの「パワー」は、フィジカルの数値とアクション俳優としての“実戦的迫力”の両面で語られています。以下に整理します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330291&id=bodyimage2】
☆彡数値で見るフィジカル（筋力・体格）
項目数値・内容前腕の太さ45cm（日本のアクション俳優で最大級）握力85kg（元アームレスリング日本王者）身長177cm体格がっしりとした肉体、ボディビル的要素もあり武道歴少林寺拳法、空手（フルコン系）、実戦系トレーニング
掴む・叩く・持ち上げる・投げるなど、スピードより「力の説得力」を重視した演出。
アームレスリング元王者というリアルな実績が、「殴れば倒れる」説得力を演出。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330291&id=bodyimage3】
☆彡 評価・キャッチコピー的表現
「ブルース・リー以来のグローブ（拳）」と称される → ※比喩的な表現（＝強さの象徴）
「日本アクション界の“握力怪獣”」と表現されても違和感ないレベル
技術だけでなく、“フィジカルが主役”になれる希少な俳優
☆彡パワー系俳優としての位置づけ
観点内容日本の俳優の中で筋力・握力ではトップクラス。
今までのアクション俳優とは方向性が異なる“パワー重視”。
世界基準で見るとドウェイン・ジョンソンやバウティスタのようなパワー系に近いアプローチ。
アジアでは珍しい。特徴スピードやスタイリッシュさではなく、「ぶっ叩く」「投げ飛ばす」力感重視の動き。
☆彡総括
大東賢さんのパワーは、単なる演技ではなく、リアルな筋力・握力・格闘経験に裏打ちされた“本物の肉体派”。
その肉体が映像の中で動くだけで、「説得力」「破壊力」「迫力」が自然に生まれる稀有な存在。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330291&id=bodyimage4】
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作品情報
２０２５年5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作品情報
２０２５年5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。