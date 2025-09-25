非球面眼内レンズ （IOL）業界の市場動向：2031年には945百万米ドル規模に成長
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「非球面眼内レンズ （IOL）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年9月23日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1209000/aspheric-iol
【レポート概要】
非球面眼内レンズ （IOL）の世界市場規模は、2024年に644百万米ドルと推定され、2031年までに945百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は6.6%％と見込まれています。
非球面IOLは、従来の球面設計レンズに代わり、人間の角膜収差を補正する光学デザインを採用した眼内レンズです。球面収差を低減し、夜間や薄暗い環境でも鮮明で高コントラストな視覚を提供できます。白内障手術後の患者満足度を高める重要技術として広がっており、高齢化社会において需要が増大しています。また、多焦点や乱視矯正機能を組み合わせたプレミアムIOLとしても普及が進んでいます。
1. 製品タイプ別市場分析：Non-foldable Lenses、 Foldable Intraocular Lenses
非球面眼内レンズ （IOL）市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Public Hospital、 Private Hospital
各用途分野における非球面眼内レンズ （IOL）の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：ALCON、 AMO（Abbott）、 Bausch + Lomb、 HOYA、 CARL Zeiss、 Ophtec、 Rayner、 STAAR、 Lenstec、 HumanOptics、 Biotech Visioncare、 Omni Lens Pvt Ltd、 Aurolab、 SAV-IOL、 Eagle Optics、 SIFI Medtech、 Physiol、 Haohai Biological Technology、 Eyebright Medical Technology
非球面眼内レンズ （IOL）市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：非球面眼内レンズ （IOL）市場の概要と成長見通し
非球面眼内レンズ （IOL）の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の非球面眼内レンズ （IOL）市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
非球面眼内レンズ （IOL）を製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途における非球面眼内レンズ （IOL）の市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
第5章：地域別市場展望
北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカなど主要地域における非球面眼内レンズ （IOL）の売上動向、シェア、成長予測を提供します。（2020～2031）
