建設機械用ゴムクローラ市場規模予測：2031年には1408百万米ドルに到達へ
2025年9月23日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「建設機械用ゴムクローラ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、建設機械用ゴムクローラ市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．建設機械用ゴムクローラ市場規模
建設機械用ゴムクローラの世界市場規模は2024年に960百万米ドルと推定され、2025年には1010百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が1408百万米ドルに達すると見込まれています。
建設機械用ゴムクローラは、ミニショベルや小型ブルドーザーなどに搭載される履帯で、鉄製クローラに比べて軽量かつ走行時の振動や騒音を抑制する特長があります。舗装路や都市部での作業に適し、地面への損傷を低減できるため需要が高い製品です。さらに耐摩耗性や耐久性を高めるために複合ゴム素材や内部鉄芯補強技術が開発されており、交換需要も大きい市場です。
２．建設機械用ゴムクローラ市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
建設機械用ゴムクローラ市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Camso （Michelin）、 Bridgestone Industrial、 Continental Industries、 RTS、 Jinlilong Rubber Track、 GTW、 TAGEX、 Yuan Chuang Rubber Track、 Zhongce Rubber Group、 Yachoo Technology、 HuaXiang Rubber Track、 Soucy Group、 Global Track Warehouse、 Jiuyun Vehicle Parts、 Contrax Equipment、 McLaren Industries
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
建設機械用ゴムクローラ市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Mini Excavator、 Rig、 Loader、 Bulldozer、 Transport Vehicle、 Others
用途別：OEM、 Replacement
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業が建設機械用ゴムクローラ市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1208996/rubber-tracks-for-construction-machinery
１．建設機械用ゴムクローラ市場規模
建設機械用ゴムクローラの世界市場規模は2024年に960百万米ドルと推定され、2025年には1010百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が1408百万米ドルに達すると見込まれています。
建設機械用ゴムクローラは、ミニショベルや小型ブルドーザーなどに搭載される履帯で、鉄製クローラに比べて軽量かつ走行時の振動や騒音を抑制する特長があります。舗装路や都市部での作業に適し、地面への損傷を低減できるため需要が高い製品です。さらに耐摩耗性や耐久性を高めるために複合ゴム素材や内部鉄芯補強技術が開発されており、交換需要も大きい市場です。
２．建設機械用ゴムクローラ市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
建設機械用ゴムクローラ市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Camso （Michelin）、 Bridgestone Industrial、 Continental Industries、 RTS、 Jinlilong Rubber Track、 GTW、 TAGEX、 Yuan Chuang Rubber Track、 Zhongce Rubber Group、 Yachoo Technology、 HuaXiang Rubber Track、 Soucy Group、 Global Track Warehouse、 Jiuyun Vehicle Parts、 Contrax Equipment、 McLaren Industries
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
建設機械用ゴムクローラ市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Mini Excavator、 Rig、 Loader、 Bulldozer、 Transport Vehicle、 Others
用途別：OEM、 Replacement
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業が建設機械用ゴムクローラ市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1208996/rubber-tracks-for-construction-machinery