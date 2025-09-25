サステナブルな野球の未来を万博から発信「BASEBALL INNOVATION」　 9月29日（月）開催

NEWS RELEASE

2025年9月25日

報道関係各位

サステナブルな野球の未来を万博から発信 大阪・関西万博会場で内外ゴム・阪南市タイアップによる 「BASEBALL INNOVATION」～サステナブルな野球の未来～ ゲストに上原浩治氏ほか、野球界のレジェンドが登壇 子どもたちと“夢のキャッチボール体験”ができるSDGsステージイベント 9月29日（月）開催11：00～ 会場：大阪・関西万博「ヘルスケアパビリオン リボーンステージ」



内外ゴム株式会社は、阪南市と共同で、2025年9月29日（月）大阪・関西万博「ヘルスケアパビリオン リボーンステージ」において、スポーツを通じた持続可能な社会づくりを発信するSDGsステージイベント「BASEBALL INNOVATION」を開催します。

本イベントは、「スポーツをサステナブルに、スポーツによりSDGsを」というメッセージを発信するために、阪南市とタイアップして行います。

イベントでは、使われなくなった軟式野球ボールを回収・リサイクルしてホームベース等へ再生する取り組みを紹介するとともに、元メジャーリーガー上原浩治さんをはじめ、元女子プロ野球選手の小西美加さん、学童野球のカリスマ監督として有名な辻正人さんを迎えたトークセッションや、上原浩治氏との“夢のキャッチボール体験”を実施します。

1．イベント概要

イベント名：内外ゴム・阪南市タイアップ SDGsステージ

「BASEBALL INNOVATION」

日 時 ：2025年9月29日（月）11:00～

会 場 ：大阪・関西万博 ヘルスケアパビリオン「リボーンステージ」

対 象 ：どなたでもご参加いただけます

※万博会場への入場には別途チケット購入が必要です

主 催 ：内外ゴム株式会社／阪南市

https://www.naigai-rubber.co.jp/topics_20250828.html

２．ゲスト

上原 浩治 氏（元メジャーリーガー・読売ジャイアンツ投手）

小西 美加 氏（元女子プロ野球選手）

辻 正人 氏（多賀少年野球クラブ監督）

スペシャルメッセージゲスト：栗山 英樹 氏（北海道日本ハムファイターズ CBO、元侍ジャパン監督）













３．主なプログラム

■ トークセッション①

・「使わなくなったボール」・「ボールの行方とリサイクル」・「スポーツ用品のリサイクル事例」紹介

登壇者 ： 上原 浩治 氏、辻正人 氏、小西 美加 氏、土井 正孝 （内外ゴム株式会社 代表取締役社長）

■ スペシャルゲスト メッセージムービー

スペシャルムービーゲスト： 栗山 英樹 氏

■ トークセッション②

「野球の未来・競技人口」・「普及」

登壇者 ： 上原 浩治 氏、辻 正人 氏、小西 美加 氏、土井 正孝 （内外ゴム株式会社 代表取締役社長）

■ スペシャルアトラクション

「キャッチボール体験」・「プレゼント」

登壇者 ： 上原 浩治 氏、キャッチボール 数名の子ども達

※イベント当日は、これらのプログラムをYouTubeでリアル配信を行います

YouTubeアカウント名『Naigai Baseball Channel』

https://www.youtube.com/@naigaibaseballchannel6151

４． 内外ゴム株式会社 会社概要

所在地：兵庫県明石市魚住町西岡2050番地

代表者：代表取締役社長 土井 正孝

事業内容：スポーツ用品（軟式野球ボール等）、産業用ゴム製品の製造・販売

公式ホームページ：https://www.naigai-rubber.co.jp/

■沿革

1913（大正2）年、人力車用のタイヤチューブの製造で創業。

ゴム工業界のパイオニアとして高い信頼を獲得し、その時代、時代をリードする数々の商品を生み出してきた。※ビーチサンダルは世界で初めて製造販売。

1972（昭和47）年、住友ゴム工業株式会社との業務提携により、自動車タイヤ用チューブを全面的に受託生産。以降、オーツタイヤ株式会社、横浜ゴム株式会社、東洋ゴム株式会社、株式会社ブリヂストンからも受託したことで、内外ゴム㈱本社工場は、国内唯一の自動車タイヤ用チューブ生産工場となっている。

工業用品をはじめとして、スポーツ用品、シューズ、履物まで取扱製品を次々と拡大。

■参考動画（ソフトボール製造動画）

【内外ゴム株式会社PR動画】おなじみのナイガイブランド「ソフトボール」製造プロセスの紹介動画です。内外ゴム株式会社本社明石工場にて