「仲道郁代ピアノ・リサイタル 2025」11月27日(木)福岡シンフォニーホールで開催

　日本を代表するピアニスト仲道郁代が、2025年11月27日(木)、福岡シンフォニーホールにてピアノ・リサイタルを開催します。今年はラヴェルの生誕150年という記念すべき年で、世界中で多くのピアニスト達がその作品を取り上げています。



ジャンルを問わず近代音楽に多大な影響を与えたそのラヴェルの作品に加え、印象派の代表とも言うべきドビュッシー、そして祖国ポーランドに想いを馳せながらパリで華を開かせたショパンの作品を、仲道郁代がていねいに紐解き、その魅力をお伝えしていきます。



当時のフランス音楽のエスプリをたっぷりと堪能できる極上のピアノの時間をどうぞお楽しみにください。



<開催概要>



◆公演名


YAMAHA presents 仲道郁代　ピアノ・リサイタル2025



◆日　時


2025年11月27日(木) 　18:00開場/18:30開演



◆会　場


福岡シンフォニーホール



◆出　演


仲道郁代



◆演奏予定曲目


ラヴェル/水の戯れ、道化師の朝の歌、夜のガスパール(オンディーヌ、絞首台、スカルボ)


ドビュッシー/月の光、亜麻色の髪の乙女


ショパン/ワルツOp.69-1「告別」、ワルツOp.61-2 ほか



◆チケット


全席指定(税込)


S席6,000円


A席4,500円


好評発売中


※未就学入場不可



◆プレイガイド


アクロス福岡チケットセンター　092-725-9112



アクロスWEBチケット　https://www.acrosticket.jp



イープラス　https://www.eplus.jp



チケットぴあ (Pコード: 304-002)　https://t.pia.jp/



ローソンチケット (Lコード: 82440) https://l-tike.com



◆お申し込み・お問い合わせ


エムアンドエム　


092-751-8257 (平日10:00-18:00)


http://www.m-m21.com



◆主　催


(株)ヤマハミュージックジャパン



◆共　催


(株)西日本新聞社



◆後　援


福岡市