世界の救急治療ソリューション市場成長率：2031年までに6.5%に達する見込み
2025年9月23日に、QYResearch株式会社は「救急治療ソリューション―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、救急治療ソリューションの世界市場に関する売上、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、救急治療ソリューションの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．救急治療ソリューション市場概況
2024年における救急治療ソリューションの世界市場規模は、874百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.5%で成長し、2031年までに1349百万米ドルに達すると予測されている。
救急治療ソリューションとは、事故や急病など生命に関わる緊急時に迅速な対応を可能とする医療機器、薬剤、情報システムの総称です。救急車や救急外来で用いられる除細動器、人工呼吸器、点滴キット、モニタリング装置などが含まれます。最近ではポータブル機器やAI診断支援の導入が進み、現場での処置精度と時間短縮が図られています。また、救急搬送システムや病院間連携プラットフォームも重要な要素であり、地域全体の救急医療体制強化に寄与しています。
２．救急治療ソリューションの市場区分
救急治療ソリューションの世界の主要企業：Philips Healthcare、 GE Healthcare、 Nihon Kohden、 Stryker、 Drager、 Medtronic、 Mindray、 Schiller、 Infinium Medical、 Comen、 Ferno
上記の企業情報には、救急治療ソリューションの売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
救急治療ソリューション市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Advanced Patient Monitoring、 Fast Defibrillation、 Intelligent Ventilation、 Others
用途別：Emergency Room、 Ambulance、 Helicopter、 Others
また、地域別に救急治療ソリューション市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
第1章：救急治療ソリューションの製品概要、世界の市場規模予測について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：救急治療ソリューションメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、救急治療ソリューションの製造拠点と本社所在地、製品および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
