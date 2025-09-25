「読売新聞 日曜版」で連載中の漫画家そにしけんじの代表作「猫ピッチャー」のLINEスタンプ最新作がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、「猫ピッチャー」のLINEスタンプ最新作を2025年9月25日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330225&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330225&id=bodyimage2】
セロリーグの「ニャイアンツ」に所属している投手は、まさかの猫！？漫画家そにしけんじの代表作、読売新聞日曜版人気連載マンガ「猫ピッチャー」のLINEスタンプ最新作がインクルーズの販売アカウントより配信開始！ゆるくてかわいく描かれたキャラクター達に、癒されること間違いなし！是非、LINEスタンプでも「猫ピッチャー」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】猫ピッチャーVol.3
【販売URL】https://line.me/S/sticker/31674000
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■猫ピッチャー
「猫ピッチャー」は、読売新聞日曜版で連載中の23コマ漫画。プロ野球セロリーグ「ヨリウミ ニャイアンツ」に所属する猫投手「ミー太郎」の活躍を描いた作品です。
150キロ超の直球と数々の魔球、そのかわいさを武器に、強打者たちに立ち向かいます。でも、マウンドで居眠りをしたり、バットで爪を研いだりと、猫の習性が出てしまうことも…。
チームメートや対戦相手など、個性豊かな登場人物も多数登場。猫好きも野球好きも楽しめる、本格“猫”野球漫画です。中央公論新社よりコミックス（１～１８巻）を発売中です。
【OFFICIAL SITE】https://www.yomiuri.co.jp/neko-pitcher/
【OFFICIAL X】https://x.com/nekop_staff
（C）2013 そにしけんじ／読売新聞社
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
