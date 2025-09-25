米国Semperis社のActive Directory (AD)への脅威を検知・防御・復旧するITDR製品を国内初のパートナーとして販売開始

東京エレクトロン デバイス株式会社

東京エレクトロン デバイス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長・CEO：徳重 敦之、以下TED) は、Semperis Inc.（センぺリス、本社：米国 ニュージャージー州、CEO: Mickey Bresman、以下Semperis）と販売代理店契約を締結し、Active Directory (AD)への脅威を検知・防御 ・復旧するITDR製品を国内初のパートナーとして2025年9月２5日より販売開始します。

URL：https://cn.teldevice.co.jp/maker/semperis/

■背景

近年、企業の基盤システムであるActive Directory（AD）を狙ったサイバー攻撃が急増しています。大手企業を中心に導入されているADは、ユーザー・デバイスの集中管理の利便性や、認証・認可などのセキュリティ強化、グループポリシーの管理、クラウドID管理など、業務とクラウド活用の両面で欠かせない存在です。

一方で、20年以上利用されてきた技術であることから、攻撃者に脆弱性を熟知されており、認証情報の悪用を入り口とする攻撃の標的となっています。事業継続に深刻な影響を与えるリスクに対し、ID関連の脅威を迅速に検知・防御し、企業基盤を守るITDR（Identity Threat Detection and Response）の重要性が急速に高まっています。

■ITDR ソリューション「Semperis」の概要

Semperisは、Active Directory（AD）の保護に特化したITDRソリューションです。ITDR製品では唯一、AD内部のあらゆる変更をリアルタイムで監査・可視化し、予防、検知するだけでなく、攻撃者によるIDの権限変更時の自動復旧、AD環境のマルウェアフリーの復旧（Forest Recovery）までを包括的なソリューションとして提供しています。

また、汎用的なセキュリティ製品を補完し、オンプレミスADとEntra ID（Azure AD）を含むハイブリッドなID環境においても、権限操作や不正な構成変更を見落とさず、一元的に保護することが可能です。

1. AD特化の深い知見と保護機能

ADの脆弱性に対し、内部構造や挙動を熟知した独自の検知・防御機能を提供します。

2. 自動復旧（Forest Recovery）の実装

「検知・対応」に加え侵害後のADを自動で復旧。ランサムウェアや大規模侵害でADが停止しても、迅速に元の状態へ復元し、業務継続性を確保します。

3. 変更の完全監査と可視化

AD内のすべての変更（権限、属性、構成など）を継続的に監査・追跡できます。攻撃者が目立たない形でIDを操作しても検知できるため、従来のSIEMやEDRを補完し、不正操作を明らかにします。

■ITDR ソリューション「Semperis」の特長

米国政府機関や金融・医療など世界の重要インフラで多数の採用実績を持つSemperisは、すでに重要なITDR製品としてグローバル市場で高く評価されています。TEDはSemperis を提供することにより、多くの日本企業が抱える以下の課題解決に貢献してまいります。

複雑化するハイブリッド環境の保護：オンプレとクラウドが混在する日本企業のIT基盤を安全に統合管理 事業継続性の強化：ランサムウェアや災害によるAD停止からの迅速な復旧により、社会的責任や信頼を確保 人材不足への対応：専門知識を必要とせず、運用負荷を軽減する自動化された監視・復旧機能

TEDは、セキュリティ分野での豊富な販売実績とサポート体制を活かし、日本企業のIDセキュリティ強化と事業継続性の両立を実現すべく、お客様の課題解決を力強く支援してまいります。

Semperis Inc.について

Semperisは、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境をサイバー攻撃、データ侵害、運用ミスから守るセキュリティチーム向けに、重要なエンタープライズIDサービスを保護します。Active Directory、Entra ID、Oktaを含むハイブリッドID環境の保護に特化したSemperisのAI搭載技術は、1億を超えるIDをサイバー攻撃、データ侵害、運用ミスから保護しています

善なる力となるというミッションの一環として、Semperisは受賞歴のあるHybrid Identity Protection（HIP）カンファレンス、HIPポッドキャスト、無料のIDセキュリティツールPurple KnightおよびForest Druidなど、さまざまなサイバーコミュニティリソースを提供しています。Semperisはニュージャージー州ホーボーケンに本社を置く非公開の国際企業であり、世界40カ国以上で顧客を持ち、世界の大手ブランドや政府機関を支援しています。

URL：https://www.semperis.com

東京エレクトロン デバイス株式会社について

東京エレクトロンデバイスは、メーカーと技術商社の力で潜在的な社会課題を解決する会社を目指し、半導体やITを中心とする最先端テクノロジーの社会実装を推進しています。

技術商社として培った先進的な製品・サービスの発掘、メーカー機能の強化による革新的なソリューションの開発を通じて、超スマート社会の実現と持続的な発展に貢献します。

URL： http://www.teldevice.co.jp/

＜本製品に関するお客様からのお問合せ先＞

東京エレクトロン デバイス株式会社 CN BU Semperis製品担当

お問い合わせフォーム：https://cn.teldevice.co.jp/product/semperis/form.html

※ このニュース リリースに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。