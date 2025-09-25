濃厚な巨峰の泡にオレンジの月が浮かぶ！期間限定ドリンク「夜を想う巨峰ソーダ」をフォレスティカフェ・フォレスティコーヒーにて９月２５日(木)から発売

株式会社 小田急レストランシステム

株式会社小田急レストランシステム（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：深海尚）は、 小田急線の駅構内を中心に展開する「フォレスティコーヒー」の海老名店・愛甲石田店および「フォレスティカフェ」成城店において、２０２５年９月２５日（木）から秋季限定商品『夜を想う巨峰ソーダ』を販売いたします。ぜひ、ご賞味ください。

フォレスティコーヒー：https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/forestycoffee/list.html

フォレスティカフェ：https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/forestycafe/seijyo.html

商品概要

※写真はイメージです。サンドイッチは商品には含まれません。

深い紫が印象的な巨峰ソーダに、月に見たてたオレンジスライスを添えました。濃厚な甘みと爽やかな酸味が交差します。秋めいてきたとはいえ日中はまだまだ暑い日が続きますので、ぜひ、巨峰の甘美なソーダをご堪能ください。

商品名 夜を想う巨峰ソーダ（ICEのみ）

価格 店内飲食 ４８０円（税込）・テイクアウト ４７０円（税込）

店舗概要

ブランド名の「FORESTY（フォレスティ）」には、【くつろげる場所（FOR REST）】【自然・森（FOREST）】という２つの意味が込められています。仕事や家事を頑張っている皆さまに、味わい深いプレミアムコーヒーとほっと一息つける時間をお届けします。

写真左：フォレスティコーヒー海老名店、写真中：フォレスティコーヒー愛甲石田店、写真右：フォレスティカフェ成城店・フォレスティ―コーヒー 海老名店

神奈川県海老名市めぐみ町１-１ 小田急マルシェ海老名２階

・フォレスティ―コーヒー 愛甲石田店

神奈川県厚木市愛甲１-１-１ 愛甲石田駅改札前

・フォレスティカフェ 成城店

東京都世田谷区成城６-５-３４ 成城学園前駅改札横

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42301/table/228_1_ce1940ac657ad4004f8931f84e62f6dd.jpg?v=202509251257 ]