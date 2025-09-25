Wannabe Academy（ワナビーアカデミー） AI×Webマーケティングコースとして全面リニューアル ～生成AIを“使いこなす力”を習得し、次世代マーケターへ～
株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）が運営するWannabe Academy（ワナビーアカデミー）は、2025年10月1日（水）より、これまで提供していた「Webマーケティングコース」を最新の市場ニーズに対応した「AI×Webマーケティングコース」へと全面的にリニューアルしたことをお知らせいたします。
今回のリニューアルでは、SEO・広告運用・アクセス解析といった従来の実践型カリキュラムに加え、Chat GPTやGemini等の生成AIを活用したマーケティングスキルを体系的に習得できる内容へと進化しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330207&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330207&id=bodyimage2】
【リニューアルの背景と狙い】
近年、AI技術の急速な発展に伴い、Webマーケターに求められるスキルセットも大きく変化しています。特に、生成AIの登場により、コンテンツ制作や資料作成、戦略立案といった業務の自動化・効率化が進んでいます。
こうした時代の変化に対応すべく、Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）では、従来の「実務型マーケター育成」の強みを活かしながら、AIを活用して“即戦力”として活躍できる人材の育成を目指したカリキュラムを構築しました。
【新カリキュラムの特徴】
・AI×資料作成スキルの習得
スライド生成AIや自動要約ツールなどを活用し、効率的かつ説得力のある提案資料を作成
・Chat GPTによる戦略立案サポート
ペルソナ設計や訴求分析、広告文案の改善提案など、戦略思考にAIを取り入れる実践スキルを習得
・AI時代の広告運用×コンテンツ制作
AIによる広告文・バナー案生成のノウハウ、AIを使ったSNS投稿・ブログ記事制作など、マーケターの業務を支えるスキルを網羅
【実務で「使える」AIスキルで、即戦力人材を育成】
受講生は4ヶ月間の講座で基礎から実践スキルを学んだのち、2ヶ月間の実地研修でクライアント案件に取り組み、AIスキルを活かしたWeb広告提案・運用、サイト分析、改善施策の立案などを実践します。修了後は、AIスキルを武器に転職・副業・フリーランスとして活躍する人材としてのキャリアを築くことが可能です。
【今なら最大100%還元でAI×Webマーケティングスキルを習得！】
本講座は、経済産業省に認定された「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象講座です。条件を満たすと、受講料が最大100%還元されます。
▼詳細はこちら
https://shareway.jp/wannabe_web/
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ15,000名（2025年9月時点）、「Webマーケターコース」受講性2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長6ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。
