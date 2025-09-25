アイスマイリー、10/30（木）から2日間「第5回 デジタル化・DX推進展【大阪】/ AI活用支援EXPO」にブース出展
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年10月30日（木）～10月31日（金）にインテックス大阪にて開催の「第5回 デジタル化・DX推進展【大阪】/ AI活用支援EXPO」にブースを出展します。
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
詳細、無料お申込みはこちら
===＞https://odex-expo.jp/osaka/
■AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
■出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
■AIエージェントカオスマップを無償提供
AIエージェントカオスマップは、AIエージェントサービスを体系的に分類し、各企業が自社に最適な製品を選びやすくすることを目的としたカオスマップです。「自律型AIエージェント」「業務自動化」「生成AIプラットフォーム」「特化型AIエージェント」の4カテゴリに分類、それぞれをカオスマップとしてマッピングしております。
カオスマップに載っているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIエージェントサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内いたします。
その他「予測AI」や「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「AI活用支援EXPO：12-5」へお立ち寄りください。
■展示会概要
「第5回 デジタル化・DX推進展【大阪】」は、デジタル化を推進したい自治体と、DXの推進により営業組織や経営基盤の強化、バックオフィスの業務効率化、働き方改革を実現したい企業に向けたBtoB展示会です。9の専門展示会で、貴社の課題解決につながる商材・サービスを見つけることができます。また、自治体DX推進の先進事例を紹介する「自治体特別講演」と、業界団体のトップなどが登壇する「特別講演」を実施いたします。
・名称：第5回 デジタル化・DX推進展【大阪】（AI活用支援EXPO）
・会期：2025年10月30日（木）～10月31日（金） 各日10:00 - 17:00
・会場：インテックス大阪
・主催：デジタル化・DX推進展 実行委員会
・公式サイト：https://odex-expo.jp/osaka/
