沖縄のマンションをどこからでも見学＆相談　Mogura、遠隔地でも“暮らしを体感”できる長谷工の「バーチャルライフスタジオ」に開発協力

株式会社Mogura

株式会社Mogura（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：久保田 瞬、以下Mogura）は、長谷工グループ（代表企業：株式会社長谷工コーポレーション、本社：東京都港区、代表取締役社長：熊野 聡）が提供する「バーチャルライフスタジオ」向けに、沖縄の新築分譲マンション「ブランシエラ北谷アラハビーチ(https://www.branchera.com/ms/chatan42/)」を対象とした見学・相談機能（以下、本システム）を2025年9月20日から提供開始いたしました。

本システムでは、Webブラウザから間取り全タイプの専有部や、外観・ラウンジ等の共用部を“現地相当”の3D空間で体験でき、スタッフによるアバター同士の商談にも対応します。

沖縄県外からでも、Web上のバーチャル空間を自由に見学

『ブランシエラ北谷アラハビーチ』は、沖縄北谷町に2027年3月下旬竣工予定となる物件です。近隣にビーチがあり、周辺の商業施設にも複数アクセス可能な立地です。県外の居住者や現地への訪問が困難な方向けに、検討に必要な情報・体験を提供するため本サービスを導入いたしました。

Moguraが開発協力した見学・相談機能は、これまでに『ブランシエラ横浜瀬谷(https://www.branchera.com/ms/yokohamaseya/)』や『ブランシエラ川崎大島(https://www.branchera.com/ms/kawasaki104/)』など他エリアのマンションにも導入されており、今回が3件目の採用事例となります。

主な機能・特長

- 全国どこからでも“現実相当”の3D空間を見学現実の設計情報を基に構築したバーチャル空間をWEB上から閲覧可能。営業担当者の現地・対面案内に加え、オンラインでの見学・商談に対応します。間取り全タイプの専有部や、外観・共用部を含む建物を空間上に再現し、沖縄の暮らしを体験できます。また、アバターを操作して自由に建物内を移動し、気になる部分を確認しながら、スタッフからの説明・提案を受けられる相談機能も実装しています。- 共用部まで忠実に再現。“暮らしの検討”を支える操作性外観だけでなく、ラウンジ等の共用部も忠実に表現。全ての間取りで「家具有り・家具無し」のシーンを切り替えられるほか、部屋内のフローリングや建具のカラーをワンクリックで変更できます。- 遠隔検討のハードルを下げる顧客体験設計専用機器の準備なしでWebブラウザから参加可能。長距離移動やスケジュール調整の負担を抑え、短時間でも“深い理解”に到達できる体験が可能です。家具・色調の切り替えなどのインタラクションは、ユーザー自身による「主体的な比較検討」を促し、意思決定の確度を高めます。

Moguraは、本サービスの提供を通じてマンション販売における顧客体験の向上とDX推進に寄与してまいります。今後も「Mogura NEXT」でのXR領域の専門ソリューションを通じ、企業・行政機関の最新技術活用を支援していきます。

〇株式会社Moguraについて

「豊かな体験を世界中に。」

創業以前からVR/AR/MR/VTuber専門メディアMogura VRを運営。メディアを展開しながら、業界の中核からこの分野に関わる企業をサポート。普及を加速させるために「メディア」「コンサルティング・開発」「イベント」「製品販売」「人材」の5つの事業を展開しています。

会社サイトはこちら▶️https://mogura.co/

〇「Mogura NEXT」について

株式会社Moguraが提供する、バーチャル（XR/メタバース/デジタルツイン/VTuber）領域に特化したリサーチ・コンサルティング・開発サービスです。国内最大のXR専門メディア「Mogura VR」を運営する株式会社Moguraによる業界随一のコンサルティング力を武器に、開発・調査・アドバイザリーなど幅広く企業・行政機関のXRの取組をご支援しています。

Mogura NEXT詳細はこちら▶️https://lp.mogura.co/

Mogura NEXT概要資料はこちら▶️https://lp.mogura.co/next-form