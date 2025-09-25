ＧＳユアサと新型PCS併設型蓄電池システムを用いた共同実証を開始

Daigasグループ

大阪ガス株式会社（代表取締役社長：藤原 正隆、以下「大阪ガス」）は、株式会社

ＧＳユアサ（代表取締役 取締役社長：阿部 貴志、以下「ＧＳユアサ」）と2024年5月に

締結した共同実証契約※1に基づき、ＧＳユアサが新たに開発を手掛けたPCS※2併設型蓄電

池システム（以下「本蓄電池システム」）を大阪ガス敷地内に設置し、本日、共同実証

を開始しました。

昨今、再生可能エネルギー（以下「再エネ」）の導入が加速する中、蓄電池は再エネ

の出力変動に対する調整力として、その重要性が高まっています。

共同実証では、複数の電力市場取引に対応するマルチユース運用の検証を行うととも

に、蓄電池の性能や特性を考慮した最適運用制御パターンおよびシステムの動作検証を

行います。

また、当社は共同実証と並行して、大阪ガス100%子会社の株式会社KRI（以下

「KRI」）がもつ「定置用蓄電池向けの劣化診断および寿命予測の技術」※3（以下「本技

術」）の本蓄電池システムにおける有効性を検証（以下「本検証」）します。今後は、

これまで培ってきた本技術に関するノウハウに、本検証で得られた知見も加え、蓄電池

の長期安定運用の実現を目指します。

Daigasグループは、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを進めてお

り、蓄電池事業においては、系統用・再エネ併設型をあわせて 2030 年度までに蓄電池

運用規模 1,000MW※4を目指しています。蓄電池事業の拡大を通じて、再エネのさらなる

普及拡大と系統安定化に貢献するとともに、社会課題である脱炭素社会の実現に取り組んでまいります。

※1：2024年5月30日発表「ＧＳユアサと新型PCS併設型蓄電池システムを用いた共同実証契約

を締結」

https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2024/1779001_56470.html

※2：蓄電池と系統電力をつなぐために必要なパワーコンディショナと呼ばれる装置。主に蓄電

池の直流電流と電力系統の交流電流の変換を担う。

※3：2025年3月31日発表「定置用蓄電池向けの劣化診断・寿命予測技術を開発～安全性と経済

性を両立する最適運用システム構築を目指して～」

https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2025/1786927_58387.html

※4：意思決定済みの案件を含む。

1.共同実証の概要2.会社概要

＜ＧＳユアサ＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139670/table/159_1_b9a8bdae0a2bfc3c39c5d614a9bdcb3d.jpg?v=202509251257 ]

＜大阪ガス＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/139670/table/159_2_2fcdc659b21c2ee28816bbc9411860c6.jpg?v=202509251257 ]