【神戸大学×ノーリツ】入浴と精神的・身体的健康をテーマとした共同研究「ウェルビーイングプロジェクト」を開始







・浴槽入浴が精神的健康と身体的健康の両面に及ぼす影響に関する共同研究ノーリツと神戸大学の異分野共創により、日常的なおふろ文化が心身の健康や幸せ（ウェルビーイング）にもたらす効果を、多角的かつ科学的に解明します。特に「入浴」そのものだけでなく、「入浴方法」や「入浴環境」とウェルビーイングの関係についても、より深く研究を進めます。■ノーリツと神戸大学が考えるウェルビーイングについてノーリツは、世界の人々や社会に提供する価値の１つに「ウェルビーイング」を掲げており、お湯と食のプラスの価値を提供し、豊かな暮しと地球への貢献を両立できる社会を目指しています。「お風呂は人を幸せにする」という創業の原点のもと、「新しい幸せを、わかすこと。」というミッションの実現に向けて、「健康・生活・文化」の領域で社会課題の解決と知的好奇心を追求し、心身の健康と幸せを提供していきます。神戸大学は、保健学研究科と人間発達環境学研究科が中心となり、2022年にウェルビーイング推進本部・ウェルビーイング先端研究センターを設立しました。人の健康と発達を促進し支援する環境を社会科学・自然科学から総合的に研究しています。