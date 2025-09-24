ハロウィンもSTPRと！すとぷり・騎士X・AMPTAK・めておらの限定グッズ登場！

株式会社STPR

株式会社STPR（本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下STPR）は、当社所属の「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」によるハロウィン限定グッズ全39アイテムを、2025年9月27日(土)より販売開始いたします。

今年のハロウィンシーズンを彩る多彩なグッズが勢ぞろい！

注目は、各メンバーのハロウィン限定ビジュアルを使用した「タロット風カード」です。開封するまで絵柄がわからないドキドキのランダム仕様。「ホログラムレア」カードやメンバーの直筆サイン入りカードも封入されています。

そのほかにも、ハロウィンイメージにぴったりな棒付きキャンディ風のキーホルダーやキャンディポット型のアクリルスタンドケース、お菓子パッケージ風のポーチ、まるで仮装できちゃうようなおすわりぬいぐるみ用のおきがえコスチューム、コロンとしたフォルムがかわいいミニブロック、きらめくグリッターアクリルキーホルダーなど、遊び心にあふれたラインナップをご用意しました。

これらのハロウィン限定グッズ全39アイテムは、2025年9月27日(土)よりSTPR ONLINE STOREにて販売開始いたします。※販売開始時間は詳細をご確認ください。

ハロウィンデザインのメンバーとハロウィンを一緒に過ごせる、ここでしか手に入らない特別なラインナップ。ぜひ今年のハロウィンも、STPRのグッズとともに思い出に残る時間をお楽しみください。

■ハロウィングッズをグループ別にピックアップ！

― すとぷり Strawberry Circus OFFICIAL GOODS ―タロット風カードくじ 1枚600円おすわりキャンディキーホルダー(4種) 各1,200円おすわりぬいぐるみ用 おきがえコスチューム(4種) 各1,900円

商品一覧ページ：https://store.stpr.com/collections/stpr-2025halloween

― 騎士X - Knight X - Halloween Party 2025 OFFICIAL GOODS ―ランダムタロット風カード 1枚600円キャンディキーホルダー(4種) 各1,200円クッキー風ストラップ(4種) 各1,500円

商品一覧ページ：https://store.stpr.com/collections/knight-x-2025halloween

― AMPTAKxCOLORS AMPTAKxHalloween 2025 OFFICIAL GOODS ―ランダムタロット風カード 1枚600円ロリポップキャンディキーホルダー (6種)各1,200円キャンディポットアクスタケース (6種)各1,500円

商品一覧ページ：https://store.stpr.com/collections/amptak-2025halloween

― めておら - Meteorites - Twilight Halloween OFFICIAL GOODS -―ランダムタロット風カード 1枚600円アクリルグリッターキーホルダー (6種)各1,200円お菓子パッケージ風ポーチ (6種)各1,900円

商品一覧ページ：https://store.stpr.com/collections/meteorites-2025halloween

※各画像はイメージです。

■販売情報

[すとぷり Strawberry Circus OFFICIAL GOODS 販売情報]

受付期間：2025年9月27日(土)17:00～

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

お届け時期：2025年10月17日(金)ごろから順次お届け予定

※10月13日(月)23:59５９までのご注文(コンビニ支払いの場合はご入金完了)で、10月31日(金)までにお届け予定

STPR ONLINE STORE受付ページ：https://store.stpr.com/collections/knight-x-2025halloween

[騎士X - Knight X - Halloween Party 2025 OFFICIAL GOODS 販売情報]

受付期間：2025年9月27日(土)18:00～ 10月13日(月・祝)23:59

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

お届け時期：2025年10月20日(月)～10月30日(木)ごろ順次お届け予定

STPR ONLINE STORE受付ページ：https://store.stpr.com/collections/knight-x-2025halloween

[AMPTAKxCOLORS AMPTAKxHalloween 2025 OFFICIAL GOODS 販売情報]

受付期間：2025年9月27日(土)17:00～ 10月13日(月・祝)23:59

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

お届け時期：2025年10月20日(月)～10月30日(木)ごろ順次お届け予定

STPR ONLINE STORE受付ページ：https://store.stpr.com/collections/amptak-2025halloween

[めておら - Meteorites - Twilight Halloween OFFICIAL GOODS 販売情報]

受付期間：2025年9月27日(土)16:00～ 10月13日(月・祝)23:59

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

お届け時期：2025年10月17日(金)～10月30日(木)頃順次お届け予定

STPR ONLINE STORE受付ページ：https://store.stpr.com/collections/meteorites-2025halloween

■各グループプロフィール

すとぷり

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

騎士X - Knight X -

動画配信サイト等のネット活動を中心に、歌やシチュエーションボイスなど、“声”を武器に活動する

ビジュアル系2.5次元歌い手グループ。

AMPTAKxCOLORS

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う6人(あっきぃ / まぜ太 / ぷりっつ / ちぐさくん / あっと / けちゃ)が集まった超多才2.5次元歌い手グループ。

めておら - Meteorites -

2024年8月10日にSTPRからデビューした心音、ロゼ/ Lapis/メルト・ダ・テンシ/みかさくん/明雷らいとによる2.5次元歌い手アイドルグループ。

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/