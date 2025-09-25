東京メガイルミで“光と馬を楽しもう”

11月1日（土）オープン！

大井競馬場冬季限定イルミネーション『東京メガイルミ2025-2026』は、2025年11月1日（土）から2026年1月11日（日）までの期間で大井競馬の開催のない日に53日間営業いたします。

さまざまなイルミネーションが音楽に連動して点灯する「トゥインクル・ライトショー」は今季、リニューアルを実施しました。長さ100ｍの光のトンネル「江戸桜トンネル」、「日本原風景」など和のきらめきエリアが皆様をお迎えいたします。

また、体験型コンテンツとして人の動きに反応する「サイネージオブジェ」や利便性抜群の「デジタルマップ」を新たに導入します！東京メガイルミ(大井競馬場)ならではの企画として大好評の“ミニチュアホース＆ポニーとのふれあい”や“噴水×誘導馬のショー”などお馬さんのイベントの他、「RODY（ロディ）」との4季連続となるコラボも決定し、今季は新たにコラボフードもお楽しみいただけます。

その他、さまざまな企画やイベントをご用意して皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。













“コラボ企画”

【世界中で人気のRODYと今季もコラボ決定！コラボメニュー購入でマスコットをプレゼント！】

今年で4回目のコラボとなるRODYは日本上陸35周年。メガイルミでは、ロディが体験できる遊び場をはじめ、昨年好評だったライトアップキャンディの新味や新作の蓄光キーホルダーも登場。さらに初めてのコラボメニューも販売いたします。対象メニューをご購入いただいた方には、ロディのマスコットをプレゼントいたします。

また、場内をめぐるスタンプラリーやロディと写真が撮れるグリーティングイベントなど、ここでしか体験できないイベントの開催を予定しております。

▼RODYコラボ詳細はこちら

URL：https://www.tokyomegaillumi.jp/rody-tmi-collabo.html

〈コラボグッズ〉



ロディライトアップキャンディ



ロディ蓄光キーホルダー

■販売場所

L-WINGグッズショップ、G-FRONTグッズショップ

〈コラボメニュー〉



みたらし団子



ホットココア



ロディチュロリン



■販売場所

（左から順に）鶴亀庵、東京ロティサリー、大井MEGA酒場

〈スタンプラリー〉

スタンプを集めるとロディやメガイルミの景品が当たる抽選に参加できるスタンプラリー

■販売場所

L-WINGグッズショップ

※詳細は決定次第公式サイトでお知らせいたします。

※天候やその他の事情により、イベント内容が変更または中止となる場合がございます。

“盛りだくさんの場内イベント”

今季は、イルミネーション期間中に60以上の多彩なイベントを実施します。

















▼区民ウィーク

周辺地域の企業や学校、施設等によるグリーティングイベントやパフォーマンス、出店など多種多様なイベントで東京メガイルミを盛り上げます。





このほか、ワークショップや子どもたちに大人気のステージイベントを実施予定。

“周辺施設とのお得なセット券販売！”









※チケットの詳細は、東京メガイルミ〈公式サイト チケットページ〉にてご確認ください。

＜東京メガイルミ2025-2026開催概要（予定）＞

■営業日

2025年11月1日（土）～2026年1月11日（日）のうち大井競馬開催日および12月27日（土）・28日（日）・1月1日（木祝）を除く全日（計53日間）

■営業時間

16：30～21：00（最終入場20：00）

※混雑状況やイベント開催等により変更となる場合がございます。

※最新の情報は公式サイト等でお知らせいたします。

■料金





料金変動制のため、来場日により料金が異なります。詳しくは左表および公式サイトにてご確認ください。

前売券はKKday、アソビュー！、JTB、楽天トラベル観光体験、セブンチケットにて購入可能です。

＜アクセス＞

｢浜松町｣駅からモノレールでわずか8分の｢大井競馬場前｣駅から徒歩2分

◇お車でお越しの方・・・

●【新宿方面から】

首都高速中央環状線～大井JCT～中環大井南出口より5分

●【千葉方面から】

首都高速湾岸線～大井南出口より5分

●【横浜方面から】

首都高速1号羽田線～昭和島JCT～大井南出口より5分

●【木更津方面から】

東京湾アクアライン～浮島JCT～首都高速湾岸線～大井南出口より5分

◇電車でお越しの方・・・

●東京モノレール

「大井競馬場前」駅下車、徒歩2分

●京浜急行本線

「立会川」駅（急行停車）下車、徒歩12分

※上記所要時間は目安であり、天候や経路・交通状況等により前後いたします。

【お客様からのお問い合わせ先】

東京メガイルミ運営事務局

TEL：０３－３７６２－５２３０

MAIL：contact@tokyomegaillumi.jp

公式サイト：https://www.tokyomegaillumi.jp

受付時間 メガイルミ開催日10：00～21：00 / 非開催日10：00～17：00

（※年末年始、12月27日（土）・12月28日（日）等を除く）

営業日・営業時間は予告なく変更する場合がございますので、最新情報は東京メガイルミ公式サイトにてご確認ください。