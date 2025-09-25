¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥·¥§ー¥Ðー»ö¶È70¼þÇ¯¡£¥°¥íー¥Ð¥ëÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô2.4²¯ÂæÆÍÇË¢¨1 ¥é¥à¥À¥Ã¥·¥å¥Ñー¥à¥¤¥óÃæ¿´¤Ë³¤³°»Ô¾ì£²ÇÜÀ®Ä¹¤á¤¶¤¹
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥·¥§ー¥Ðー»ö¶È¤Ï¡¢1955Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¹ñ»ºÅÅµ¤¥«¥ß¥½¥ê¤òÈ¯Çä¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹ñÆâ¤Î¥·¥§ー¥Ðー»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¡£º£Ç¯¤ÇÁÏ¶È70Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï2.4²¯Âæ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¢¨1¡£
¥·¥§ー¥Ðー»ö¶È¤Ï¡¢³«È¯¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤Ë¿ø¤¨¤ë① ¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¹ÔÆ°¤Î¸¦µæ¡¢② Äæ¤êÀÇ½¤Î¸¦µæ¡¢③ ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÊª¸ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ¡¢④ ¤ªµÒÍÍËþÂÅÙ¤ÎÄÉµá¡¢¤Î¤â¤È¡¢Àä¤¨¤º¼«¸Ê¤ØÄ©Àï¤·¡¢¡Ö·¡¤êÈ´¤°æ¸Í¡×¤ÎÀº¿À¤Çµ»½Ñ¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤Ï¡¢¤ªÉ÷Ï¤Äæ¤ê¡¢¼«Âð°Ê³°¤Ç¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ»½Ñ¤òµ¯ÅÀ¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ö¥é¥à¥À¥Ã¥·¥å ¥Ñー¥à¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢¹âµ¡Ç½¾®·¿¥·¥§ー¥Ðー¤Î¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÁÏ½Ð¡£ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿É¦Äæ¤ê¤ò¡È³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¡É¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÅÅµ¤¥·¥§ー¥Ðー¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¢¨2¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥·¥§ー¥Ðー¤Î¶¯¤ß - Panasonic Quality - ¡Û
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿Ï¤Î²Ã¹©¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤Ç°ì´ÓÂÎÀ©¤Ç¡¢¥·¥§ー¥Ðー»ö¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þ¥¶ー¹©¾ì¤Ç¤¢¤ëÉ§º¬¹©¾ì¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥¢µ»½Ñ¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¿Ê²½¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ëá¤¾å¤²¤¿¥³¥¢µ»½Ñ
ÀºÌ©ÃÃÂ¤¿Ï¡§¡ÖÀÚ¤ìÌ£¤Î±Ô¤µ¡×¤È¡ÖÈ©¿¨¤ê¤Î¤è¤µ¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜÅá¤«¤é³Ø¤ó¤ÀÃÃÂ¤À½Ë¡¤òºÎÍÑ¤·¡¢¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤êËàÌ×¤Ë¤â¶¯¤¤30¡ë±Ô³ÑÆâ¿Ï¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»æ¸ü¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ÎÄ¶ÇöÈÄ¶â¤Ë1,300¤â¤Î·ê¤ò1/1000mm¤Î¸íº¹¤Ê¤¯Àµ³Î¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶â·¿¤äÀìÍÑ¹©¶ñ¤â¼«¼Ò¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥¢¥âー¥¿ー¡§°ìÈÌÅª¤Ê²óÅ¾¥âー¥¿ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾Àþ±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¥ê¥Ë¥¢¥âー¥¿ー¤òºÎÍÑ¡£ºÇ¿·¤Î¥é¥à¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï¡¢Ìó14,000¥¹¥È¥íー¥¯¡¿Ê¬¤È¤¤¤¦¹âÂ®¶îÆ°¤ò¤·¤Æ¤â½ÐÎÏ¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ç»¤¤¥Ò¥²¤Ç¤âÄæ¤ê½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥ïー¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¿Ê²½
¾¢¤Îµ»½Ñ·Ñ¾µ¡§AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ·Ñ¾µ¤ò¿ä¿Ê¡£¡Ö³«¹¦¸¡ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¤ÎÌÜ¡É¤Ç½Ö»þ¤Ë¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿½ÏÎý¹©¤Î·Ð¸³ÃÍ¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ÆÉÔÎÉÉÊ¤òÁªÊÌ¤¹¤ë¼«Æ°¸¡ººµ¡¤òÆ³Æþ¤·¡¢¸¡ºº¸úÎ¨¤ò50¡ó¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¡§À½ÉÊ¤Ë´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁÇºà¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢³°¿Ï¤Î²Ã¹©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î²ÃÇ®¹©Ë¡¤ËÂå¤ï¤ë¾ï²¹¹©Ë¡¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£HIKONE FACTORY É§º¬¹©¾ì
É§º¬¹©¾ì¤Ï1967Ç¯¤ËÅÅµ¤¥«¥ß¥½¥ê¤ÎÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¡¢´ë²è¤«¤éCX¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Îµ»½Ñ¡¦¹©Ë¡¤Î¿Ê²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢ÃÎ·Ã¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉ§º¬¹©¾ì¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤êDNA¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§ー¥Ðー»ö¶È70¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¥µ¥¤¥È
https://panasonic.jp/shaver/70anniversary.html
¢¨1¡¡2025Ç¯9·î»þÅÀ
¢¨2¡¡2024Ç¯1～12·îÅö¼Ò¹ñÆâ½Ð²Ù¶â³Û¥·¥§¥¢50%
¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜÅÅµ¡¹©¶È²ñ½Ð²ÙÅý·×24Ç¯55,558É´Ëü±ß¡£Åö¼Ò½Ð²Ù¶â³Û24Ç¯27,886É´Ëü±ß¡£