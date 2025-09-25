フィッティ ファインエアーを試してみよう！フィッティ着けくらべキャンペーン2025年9月25日スタート！

Press Release

報道関係者各位

2025年9月25日

玉川衛材株式会社

簡単なクイズに答えて抽選で1,000名様にマスク着けくらべセットプレゼント！ フィッティ着けくらべキャンペーン ―着けて納得、くらべて選択―



玉川衛材株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：玉川 雅之)は幅広いラインアップを取り揃えているマスクブランドの「Fitty（フィッティ）」において、2025年9月25日(木)～11月10日(月)の期間中、クイズに答えて、正解した方の中から抽選で、1,000名様にフィッティマスク着けくらべセットが当たる「フィッティ着けくらべキャンペーン」を実施いたします。

■キャンペーン名

フィッティ着けくらべキャンペーン ―着けて納得、くらべて選択―

■キャンペーン概要

クイズに正解された方の中から抽選で1,000名様に賞品をプレゼント。さらに、当選者の中からアンケートにご回答いただくと、抽選で500名様にデジタルギフト500円をプレゼント。

■キャンペーン期間

2025年9月25日(木)～11月10日(月) 23：59まで

Wチャンス応募期間：賞品受け取り後～2026年1月5日(月) 23：59まで

■賞品

フィッティ マスク着けくらべセット１セット

・息がしやすい「フィッティファインエアー7枚入ふつうサイズ」 1個

・ロングセラーの「フィッティ７DAYSマスクEXプラス7枚入ふつうサイズ」 1個

■応募方法

キャンペーンサイト内の応募規約を必ずご確認いただき、ご同意いただいた上で、「クイズに答えて応募する」のボタンをタップし、画面の案内に従ってクイズにお答えください。正解者のみ応募できます。

クイズは何回でもチャレンジできます。

クイズに正解後、専用応募フォームより必要事項を漏れなくご記入いただきご応募ください。

※ご応募はお一人様1回限りとさせていただきます。

※応募完了時に完了メールが送信されます。「@smartcross.jp」の受信可能設定をお願いいたします。



Wチャンス応募方法

当選賞品同封のWチャンス案内文に記載のQRコード又はURLからシリアルナンバーを記入。アンケートにご回答いただき、ご応募ください。Wチャンスは賞品到着後～2026年1月5日(月)23：59まで応募が可能です。

※詳細な応募方法や、応募に関する注意事項の詳細は以下キャンペーンサイト内の「応募規約」をお読みください。

キャンペーンサイト：https://www.smartcross.jp/fitty-campaign2025/

■「フィッティ着けくらべキャンペーン」に関するお問い合わせ先

フィッティキャンペーン事務局

メール：info@fitty-campaign2025.jp

受付時間：平日10時～17時（土・日・祝日を除く）

■マスクブランド「Fitty （フィッティ）」について

「Fitty（フィッティ）」は、2025年に発売37周年を迎え、マスク市場におけるパイオニア的ブランドとして、時代とともに変化するニーズに応えながら、さまざまな人々の顔や生活に“フィット”する製品づくりを続けてまいりました。

現在は、～あなたとつながる「生活“密着”マスク」へ～をコンセプトに掲げ、日常の多様なシーンやニーズに対応する豊富なラインアップを展開しています。

＜「Fitty（フィッティ）」シリーズ紹介ページ＞ https://www.tamagawa-eizai.co.jp/fitty-series/

「Fitty（フィッティ）ファインエアー 7枚入」

https://www.tamagawa-eizai.co.jp/product/mask/fineair-2/

「Fitty（フィッティ）ファインエアー 30枚入」

https://www.tamagawa-eizai.co.jp/product/mask/fineair/

■玉川衛材株式会社について

玉川衛材株式会社は2025年10月1日で126周年を迎えます。

“健康で幸せな社会づくりを応援する。～Wellness Wisher since 1899～

衛生的な生活環境の中で、すこやかな毎日を過ごすこと。“

を理念にこれからも玉川衛材は、暮らしの基本を支える医薬品・医療用品・衛生用品をお届けします。

【玉川衛材ホームページ】 https://www.tamagawa-eizai.co.jp/

＜本リリース内容に関するお問い合わせ先＞ 玉川衛材株式会社 MD部 E-mail: jimukyoku@tamagawa-eizai.co.jp ※お問い合わせはメールでお願いいたします。

＜製品に関するお問い合わせ先＞ 玉川衛材株式会社 お客様相談窓口 TEL：03-4334-8857 [受付時間] 10:00～17:00（土・日・祝日を除く）