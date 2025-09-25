こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
香港点心専門店「添好運（ティム・ホー・ワン）」期間限定スペシャルメニュー「うずらの卵入り焼売」
販売期間： 2025年10月1日（水）～11月30日（日）
販売店舗：「添好運」都内各店（日比谷店／新宿サザンテラス店／東京ドームシティ ラクーア店）
美食の街・香港で人気の点心レストラン「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」の都内店舗（日比谷店／新宿サザンテラス店／東京ドームシティ ラクーア店 ※梅田茶屋町店での提供はありません）では、期間限定スペシャルメニューとして、豚肉と海老のジューシーな餡にうずらの卵を包み込んで蒸しあげた「うずらの卵入り焼売」を10月1日（水）から11月30日（日）の期間、販売します。
このたび期間限定メニューして登場する「うずらの卵入り焼売」は、豚肉と海老の旨味あふれる餡と、うずらの卵を焼売皮で包み、蒸しあげた特製点心。豚肉の旨みとプリっとした海老の食感、うずら卵のまろやかな味わいが渾然一体、重層感ある豊かな風味を楽しめます。立ち上がる蒸したての香りとともに、昔ながらの焼売をどうぞ。
添好運 期間限定スペシャルメニュー 販売概要
◇ メニュー名：
うずらの卵入り焼売
◇ 価格：
680円（税込）
◇ 販売期間：
2025年10月1日（水）～11月30日（日）
◇ 販売店舗：
日比谷店
（東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ 別館1F ／ TEL 03-6550-8818）
新宿サザンテラス店
（東京都渋谷区代々木2丁目2－2 ／ TEL 03-6304-2861）
東京ドームシティ ラクーア店
（東京都文京区春日1丁目1番1号 ラクーア2F ／ TEL 03-6801-8212）
◇ ホームページ：
https://timhowan.jp
「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」とは
「添好運」は、4年連続でミシュラン3ッ星を獲得したフォーシーズンズホテル香港の広東料理店『龍景軒』の点心師を務めたシェフが、パートナーと共に、“よりカジュアルに、日常的に本物の味を”という考えのもと独立して2009年、香港に創業した点心専門店です。 日常的な料金で一流ホテルの味を楽しむ事ができるレストランとして評判を呼び、2010年にはSham Shui Po店（住所：G/F, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po, Kowloon）がミシュラン1ッ星を獲得、今では香港を訪れる外国人観光客も詰めかける世界的有名店となりました。
2018年には日本初上陸として「日比谷店」がオープン。香港同様のコンセプトで全て店舗厨房においてオリジナルレシピによって手造りされた点心を、リーズナブルな価格で提供。翌2019年にオープンした「新宿サザンテラス店」においても、日比谷店と同様の料理ラインナップで、本物の味をリーズナブルにお楽しみいただいています。2023年5月に国内3号店として「東京ドームシティ ラクーア店」が、2024年10月には国内4号店にして関西初店舗となる「梅田茶屋町店」がオープンしました。
＜＜添好運 店舗概要＞＞
★ 日比谷店
東京都千代田区有楽町1丁目2-2 日比谷シャンテ 別館1F ／ TEL 03‐6550‐8818
★ 新宿サザンテラス店
東京都渋谷区代々木2丁目2－2 ／ TEL 03-6304-2861
★ 東京ドームシティ ラクーア店
東京都文京区春日1丁目1番1号 ラクーア2F ／ TEL 03-6801-8212
★ 梅田茶屋町店
大阪府大阪市北区芝田1丁目15番21号 ／ TEL 06-6450-8277
公式HP： https://timhowan.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
