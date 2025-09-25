季節の贅と、幸腹の刻をともに。名古屋発祥の「炭焼 うな富士」 秋の限定コース

株式会社かぶらやグループ

今年創業30周年を迎えた、うなぎの名店「炭焼 うな富士」（運営：株式会社かぶらやグループ/代表取締役社⾧：榎本 渉）では、9月26日(金)より秋限定の特別なコース料理の提供を開始致します。白焼き、紅白盛り、小ひつまぶしなど多彩なうなぎ料理に加え、鴨肉、栗、銀杏、秋刀魚など旬の味覚をふんだんに盛り込みました。白壁別邸をはじめとする対象店舗にて展開し、「幸腹の刻をともに。」という新たなミッションのもと、季節ならではの贅沢なひとときをお届けします。

うなぎ三昧と栗・鴨肉などの旬を盛り込んだ季節限定コース（全2種）

■販売期間：9月26日(金)～ ■販売店舗：炭焼 うな富士 本店・名古屋駅太閤口店以外の全8店舗

「炭焼うな富士」では、季節ごとに限定のコース料理をご用意しています。今年は創業30周年を迎え、この記念すべき年にこれまで培ってきたもてなしの真髄を集結し、皆様にさらなる“幸腹体験”をお届けする秋のコース料理が誕生いたしました。8,800円・11,000円の二つのコースがございます。

※関東地区は9,900円・12,000円

秋コース 8,800円 メニュー一例

■秋コース 8,800円＜9月26日(金)～終了時期未定＞

【一の膳】牛肉の八幡巻 翡翠銀杏

南瓜豆富 イカの紅葉和え 栗とさつまいもの白和え うなぎの枕紅白盛り お造り三種盛り合わせ

【ニの膳】うなぎの白焼き 甘鯛の茶碗蒸し

秋彩きのこ餡掛け 秋茄子と秋刀魚の南蛮漬け

【三の膳】小うなぎ丼or小ひつまぶし

【水物】渋皮栗のアイスクリーム

秋コース 11,000円 メニュー一例

■秋コース 11,000円

【一の膳】牛肉の八幡巻き 翡翠銀杏

南瓜豆富 イカの紅葉和え 栗とさつまいもの白和え うなぎの枕紅白盛り お造り三種盛り合わせ

【小鍋】鴨の治部煮鍋

【ニの膳】うなぎの白焼き 甘鯛の茶碗蒸し

秋彩きのこ餡掛け 秋茄子と秋刀魚の南蛮漬け

【三の膳】小うなぎ丼or小ひつまぶし

【デザート】渋皮栗のアイスクリーム

コースの詳細・ご予約はこちらから（各店舗の「ネットでのご予約」よりお願い致します）

⇒店舗のご案内 | 炭焼 うな富士 - 名古屋のひつまぶしとうなぎ料理専門店(https://sumiyaki-unafuji.com/shops/)