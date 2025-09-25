Xologyからメイク製品が9月25日に新発売！眉に理想のツヤと毛流れをもたらすアートメイクアーティスト監修のアイブロウマスカラ

株式会社Xology

顔の“決め手”となる眉に、Xologyの「美学」を。本質を知る人のための、美容クリニック発・Xology によるコスメの第2弾は、アートメイク発想のアイブロウマスカラ。確かな機能性と、モダンな眉印象を叶える「ツヤ感×アッシュカラー」が、眉メイクに新しい風をもたらします。アートメイクへのなじみのよさ、豊富に配合されたケア成分で、“メイク”を超え、“顔立ち※”まで変えるー。印象を操り、眉メイクの可能性を拡張します。

※顔の印象

通算1500件以上のアートメイクを手がけたプロが監修

「高発色&ツヤ感で、アートメイクカラーとの調和を目指したのが最大のポイントです。透明感が得られるアッシュ系の発色にこだわりました。速乾性とつけ心地を両立。ダマやごわつきなどがなく、快適に毛流れを整えられる設計に。落としやすさや塗りやすいブラシ、ケア成分配合など、高い機能性を備える一本が完成しました」

アートメイクアーティスト 伊藤まき

看護師を経てX CLINICに所属。自然な仕上がりと高い美意識で支持を集める。多くのアートメイクを手がける“眉のプロ”

M/M 002（エム エム ゼロゼロニ）【販売名：エクソロジー アイブロウマスカラ ブラン】

M/M 003（エム エム ゼロゼロサン）【販売名：エクソロジー アイブロウマスカラ モスグリーン】

各6.0g 各\2,200（税込）

あなたの眉メイクを変える、理想の一本が誕生。抜けのある色味とツヤ感で美しい眉メイクへ。

ロングラスティングなのにサラッと落とせて、ケア効果で理想の眉へ導きます。

眉の専門家が提案！“軽やかな立体感”のあるアイブロウを実現

アートメイクのプロならではの視点で、理想の眉メイクを叶えるアイブロウマスカラ。好みにあわせて選べる2色展開です。眉毛の色を整えながら、毛流れも整えることができ、どんな眉でも簡単に美しく仕上がります。

パール配合で眉にツヤときらめきを与える

自然な眉のツヤ感になりすます、多色パール・ラメを配合。色ごとに、最適な輝きをセレクトしており、高発色でありながら抜け感のある印象を叶えました。光によるメイク効果で、柔らかさや透明感、立体感を叶えるのが特長です。

ブラン

シルバー、コッパー、イエロー、ブルーの4色のパール・ラメを配合。青みがかった発色で洗練されたムードに。

モスグリーン

シルバー、ゴールド、レッドの3色のパールを配合。赤みや黄みを加えることで、肌なじみのよさや上品さまで。

先端が細く使いやすいブラシ

先端に向かって細くなるブラシは、小回りが利き、眉毛の一本一本にダマにならず均一に液を塗布できる設計です。

速乾性とロングラスティングな仕上がりを両立

塗ってすぐに乾き、立体的な仕上がりが長続き。日常の汗や水、前髪のこすれに負けず、毛流れをキープします。

眉や地肌を考えたお湯落ち処方

速乾性、ホールド力、キープ力がありながら、お湯でするんと落とせる処方に。眉毛や地肌に負担をかけることなくクレンジング可能。

美眉へ導く10の成分

選び抜いた各種成分により、眉メイクをしながら、美しい理想の目もとへ導きます。

