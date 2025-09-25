社会保険労務士法人とうかいが解説！

なぜ今、人事・労務アウトソーシングが必要なのか？

社会保険労務士法人とうかい

人事・労務業務は、社員の入社から退職まで、様々な手続きや対応が必要な、企業の根幹を支える重要な業務です。しかし、その多くは定型業務でありながら、専門知識を要し、正確な処理が求められます。

このような専門的な業務を外部に委託する「人事・労務アウトソーシング」は、業務効率化やコスト削減だけでなく、以下のようなメリットがあります。

- 業務の属人化を解消し、リスクを低減- 法改正などにも専門家が迅速に対応し、コンプライアンスを強化- 担当者がコア業務に専念でき、生産性が向上

本セミナーでは、社会保険手続きや給与計算のアウトソーシングをテーマに、「なぜ今、アウトソーシングが必要なのか？」から、「実際に工数削減や業務改善に成功した企業の事例」まで、具体的なポイントをわかりやすく解説します。

このような方におすすめです

- 人員を増やせないが、複雑化する労務業務を効率化したい- 他社がどのようにアウトソーシングを活用しているか知りたい- アウトソーシングを検討しているが、何から手をつけて良いかわからない

長年の課題を解決し、より戦略的な管理部門を目指す第一歩として、ぜひこの機会にご参加ください。

所在地 〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F



設立 2011年11月



代表 久野勝也



ホームページ https://www.tokai-sr.jp/



電話番号 052-433-7280