紙の情報をAIで活用！ScanSnapとAIエージェント「Manus」がコラボキャンペーンを開催

株式会社PFUは、イメージスキャナー「ScanSnap iX2500」とAIエージェント「Manus」の協業キャンペーンを9月25日より開催します。キャンペーン期間中にScanSnap iX2500をご購入いただいた方のうち、先着500名様にManus Plusプラン相当（4,800円分）のクレジットをプレゼントします。

ScanSnapはこれまで“紙をデジタル化する入り口”として多くのお客様にご利用いただいてきました。近年、スキャンした情報をAIで整理・活用するニーズがビジネス現場や個人利用の双方で高まりつつあり、紙とAIを組み合わせた新しい活用方法への関心が広がっています。今回のキャンペーンは、そうした時代の変化にいち早く対応し、ScanSnapの新しい価値を体感いただける取り組みの第一弾として実施します。

Manusは、ユーザーの思考と行動をつなぐ汎用型AIエージェントです。指示を受けると自律的に計画を立て、複雑なタスクを遂行し、成果を届けます。ScanSnapで紙をデジタル化し、ManusでAI活用することで、アナログ情報が知識として生きる全く新しい体験が可能になります。

ぜひこの機会に、ScanSnapとManusが切り拓く「紙からAI活用」への第一歩をご体感ください。

背景

ScanSnapはこれまで、名刺や請求書などのビジネス文書から、レシート・写真・学校からのお便りといった家庭で身近に扱う紙まで、幅広い情報を手軽にデジタル化し、整理してきました。その手軽さと信頼性から、ビジネスから家庭まで幅広いシーンでご利用され、「紙の情報整理における入口」として多くのお客様の支持をいただいています。

生成AIが急速に進化するいま、紙から生まれる情報も、また新たな可能性を持ち始めています。紙をAIに託すことで、これまで蓄積してきたスキャンデータ一つひとつが自分自身の知識資産として生まれ変わり、将来にわたって活用できるようになります。そして、その起点となるのがScanSnapです。

今回のManusとの協業は、まさにその未来像をユーザーに体験いただくための第一歩です。ScanSnapで紙をデジタル化し、AIエージェント「Manus」で整理・活用することにより、過去にスキャンした情報も含めて新しい価値を生み出し、業務や生活をより豊かにする可能性をお客様に実感していただけると考えています。

キャンペーン概要

対象製品：ScanSnap iX2500

特典内容：AIエージェント「Manus」Plusプラン相当のクレジット（4,800円分）

対象人数：先着500名様

キャンペーン期間：2025年9月25日（木）～2025年11月7日（金）

応募方法：ScanSnap iX2500を購入後、専用キャンペーンサイト(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/campaign/manuscollaboration202509)から必要事項を入力して応募

ScanSnapとManusが生み出す新しい体験

詳細を見る :https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/campaign/manuscollaboration202509

Manusは自律的に要点を抽出し、アクションを提案する汎用型AIエージェントです。

ScanSnapで紙をデジタル化するだけでは“情報整理”にすぎません。そこにManusを組み合わせることで、その情報は“次の行動につながる知識”へと変わります。ScanSnapとManusの組み合わせにより、家庭でもビジネスでも「すぐに役立つかたち」の情報への変換が可能になります。

例1：契約書や会議資料を「行動プラン」に変換

- ScanSnapで紙資料をスキャン- Manusが要点を抽出し、ToDoリストや承認フローに変換- → 「読む」時間を削減し、そのまま“動ける”資料に

例2：学校プリントや医療の書類を「生活管理」に変換

- ScanSnapで家庭の書類を取り込み- Manusが日付・場所・持ち物を自動整理し、カレンダーに登録- → 「忘れない・漏らさない」家庭運営をAIが伴走

例3：領収書を「経費精算タスク」に変換

ScanSnap×AIの今後の展望

- まとめてスキャンした領収書から日付・金額・店名を抽出- Manusが経費精算システムに入力可能なリストを生成- → 面倒な事務作業を“ワンクリックで提出できる”状態に

PFUは今後も、紙からデジタル、そしてAIによる活用へとつながる新しい情報整理のエコシステムを構築していきます。今回のManusとの協業キャンペーンは、その第一歩であり、ユーザーの皆さまに「紙をAIで活かす」体験を直接お届けする取り組みです。

今後はManusとの協業をさらに深めるとともに、幅広いAIサービスやパートナーとの連携を拡大し、ScanSnapを起点に多様な活用の可能性を広げてまいります。紙に眠る情報が知識や価値として生まれ変わり、業務や生活をより豊かにする未来を、エコシステム全体で実現していきます。

