タフで美しい、ビジネスパーソンの快適な移動を支える多機能バッグ「JETTANO」新登場

バッグメーカのエース株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：森下宏明）は、イタリア発祥のライフスタイルブランド「Orobianco（オロビアンコ）」から、タフで美しい、ビジネスパーソンの快適な移動を支える多機能バッグ「JETTANO（ジェッターノ）」を販売開始します。公式サイト（https://orobianco-jp.com）、オンラインストア、全国百貨店および専門店にて順次展開いたします。

「ジェッターノ」は、移動が多いビジネスパーソンへ向けた、シックなデザインと高い機能性を兼ね備えたバッグシリーズです。スーツケースとの併用に便利なセットアップ機能を搭載しており、バッグをプルドライブハンドルに固定することで、走行時の安定性を高め、移動中のストレスを軽減します。さらに、荷物の量に応じてマチ幅を拡張できるエキスパンダブル機能を備えており、出張はもちろん、日々の通勤にも柔軟に対応します。素材には、上品な艶感がありながら、タフな使用環境にも耐えうる耐久性にも優れたコーデュラツイルナイロンを採用。内装には、PC ポケットやペットボトルホルダーをはじめとした多彩なポケットを配置し、荷物の整理整頓をサポートします。ブランドの代名詞であるリボンやフロントにあしらったロゴマークには同系色を用い、全体に統一感を持たせることで、洗練された印象に仕上げました。

【商品特徴】

・セットアップ機能

スーツケースとの併用時、プルドライブハンドルにバッグを固定し、走行時の安定性を高めます。

・エキスパンダブル機能

荷物の量に合わせて、バッグのマチ幅を広げて、容量を増やせます。

・本体素材

上品な艶感がありながら、耐久性に優れるコーデュラツイルナイロンを採用しています。

・多彩なポケット

小物の整理に便利なオーガナイザーポケットやボトルホルダー、簡易的な収納に役立つあおりポケットなど、多数ポケットを配置。

・PC ポケット

トートとブリーフ小には14.0 インチ、ブリーフ大には15.6 インチに対応するPC ポケットを備えています。

・リボンとロゴマーク

ブランドの代名詞であるリボンと、ロゴマークを同系色に統一することで、シックで落ち着いたデザインに仕上げました。

【商品詳細】

ブランド：Orobianco（オロビアンコ）

シリーズ：JETTANO（ジェッターノ）

本体素材：主素材/ナイロン330dnコーデュラツイル

副素材/牛革

カラー：ブラック、ダークグレー

型数：３型

形状/品番/サイズ（W×H×D)/税込金額：

トート/93151/37×33×13(17)cm A4/14.0 インチ対応/74,800円

ブリーフ小/93152/39×30×13(17)cm A4/14.0インチ対応/82,500円

ブリーフ大/93153/42×31×14(18)cm B4/15.6インチ対応/85,800円

※（）内はエキスパンダブル機能拡張時の数値です。

【about Orobianco】

1996年、イタリア・ミラノ近郊で創設されたバッグ発祥のファクトリーブランド。

「La moda italiana bella ma intelligente」（デザイン性と機能性を兼ね備えたイタリアンファッションの意）のコンセプトの下、ブランド独自のものづくりを、伝統的な職人技と最新のIT技術の融合により実現してきた。イタリアらしい鮮やかなカラー、自然で抜け感のあるフォルム、それでありながら実用性の高い製品は、ビジネスからプライベートシーンまで様々なスタイルを引き立ててくれる。現在はバッグのみに留まらず、衣食住の各分野へ進出する総合ライフスタイルブランドへと躍進。

