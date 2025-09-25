【リニューアルオープン】幅広い世代が楽しめるメニューを展開『キーコーヒー直営ショップ 青葉台 東急フードショー店』

『キーコーヒー直営ショップ 青葉台 東急フードショー店』は、東急電鉄田園都市線「青葉台駅」よりアクセスの良い立地にある店舗です。オープン以来、長らく地域住民の方々にご愛顧いただいてきましたが、この度の「青葉台 東急フードショー」内スイーツゾーンのリニューアルに伴い、新たな店装にてオープンします。販売するコーヒーは、当社のフラッグシップコーヒー「トアルコ トラジャ」をはじめ、「氷温熟成®珈琲」や昨今の“カフェイン・コントロール”の興味・関心の広がりを背景に注目が高まっている「カフェインレスブレンド」など、選りすぐりの豆をラインアップしています。また、カフェスペースでは、コーヒーはもとより大人からお子様まで幅広い世代の方が楽しめるよう、「コーヒーゼリー」や「コーヒー牛乳プリン」のほかワッフルやケーキなどのスイーツメニューをご用意。ショッピングの合間にほっとひと休みできるくつろぎの空間を提供します。■店舗情報