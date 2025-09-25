世界のマロピタントクエン酸塩メーカー分析：市場シェア、販売動向、価格変動2025
製品定義：動物用制吐薬の中核成分
マロピタントクエン酸塩（Maropitant Citrate）とは、神経伝達物質サブスタンスPのNK1受容体を遮断することにより、嘔吐の発生を抑制する作用を持つ選択的な神経伝達遮断薬である。主に犬猫などの小動物に対する嘔吐症状の緩和や予防に使用されており、動物医療の分野では欠かせない治療薬成分の一つである。とりわけ、化学療法や術後、乗り物酔いによる嘔吐に対して高い有効性を発揮し、臨床現場での評価も極めて高い。医薬品グレードの品質管理が求められる一方で、その高い治療効果と使用安全性により、先進国を中心に獣医療分野での導入が進んでいる。
市場成長性：年平均成長率6.7%、将来性豊か
LP Informationによる最新の市場レポート「グローバルマロピタントクエン酸塩市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/566822/maropitant-citrate）によれば、2025年から2031年までの期間中におけるマロピタントクエン酸塩市場の年平均成長率（CAGR）は6.7%と予測されている。この成長は、動物福祉意識の向上、ペットの医療水準の進化、そして伴侶動物医療市場全体の拡大といった複合要因に起因している。2031年にはグローバル市場規模が7億米ドルに達する見込みであり、特に北米、欧州、日本などの成熟市場に加え、中国・東南アジア市場でも今後の成長が見込まれている。
図. マロピタントクエン酸塩世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330416&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330416&id=bodyimage2】
図. 世界のマロピタントクエン酸塩市場におけるトップ3企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争構造：寡占状態で高い参入障壁
本市場における最大の特徴は、極めて高い寡占構造である。2024年時点で、世界の売上に基づくトップ3企業（Zoetis、Dechra Vet Products、ZyVet Animal Health）が全体の約96.0%の市場シェアを占めている。このような支配的シェアの背景には、医薬品グレードの製造ライセンス、厳格な規制承認プロセス、臨床試験データの蓄積など、参入障壁が極めて高いという構造的要因がある。また、製品そのものの開発難易度に加え、ブランド信頼と獣医師ネットワークの構築が重要な競争資産となっており、新規企業にとっては障壁が多い反面、既存プレイヤーには極めて安定した利益構造が保証されている。
今後の注目点：技術転用と地域展開の加速
今後のマロピタントクエン酸塩市場における注目ポイントは、第一に技術転用と剤型革新である。既存の注射薬に加え、より投与しやすい経口剤や徐放性製剤の研究が進んでおり、臨床での利便性向上が期待される。第二に、成長市場におけるライセンス供与や現地生産の動きも活発化している。特に中南米、東南アジア、インドといった地域においては、現地動物医療の需要拡大と政策支援を背景に、既存製薬大手によるパートナーシップや市場投入が加速すると見られる。世界的に見れば、動物医療の枠を超えた生理活性ペプチド研究との連携や、ヒト用薬との技術融合も長期的に注目される潮流である。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Tablets
Injection
用途別セグメント：
Canine
Feline
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
