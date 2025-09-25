【10月1日 新登場】べスコス６冠の実力派リップ「エテルナム リップセラム」に、 秋映えスモーキーカラー２色が仲間入り。再生医療発想の”唇育(R)”で、魅せる季節へ。

株式会社エテルナム左からA006スモーキーピンク、A007スモーキーレッド

『永遠の美しさへの夢が、 夢に終わらない未来を創りあげること』を使命に掲げる、化粧品の研究開発・製造販売を行う株式会社エテルナム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本隆明）は、2025年10月1日（水）「唇育(R)」という新発想の「ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液」を高配合する「エテルナムリップセラム」にこの秋フィットする待望のくすみカラー2色を追加。公式ECサイト・amazon・楽天・Qoo10・Yahooモールで発売いたします。

商品概要

次世代のリップケアとして注目を集める唇用美容液「エテルナム リップセラム」。従来の“守る”ケアを超える、“育てる”という革新コンセプト「唇育(R)（しんいく）」のもと、唇本来の美しさを引き出すアプローチを実現しました。再生医療分野でも話題のヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を贅沢に配合。ダメージ要因が多く、悩みの絶えない唇に、スキンケアのように本格成分でアプローチし、自然な発色と生命感をもたらします。この秋、人気カラーシリーズ（A002～A005）に続いて、新たに「A006：スモーキーピンク」「A007：スモーキーレッド」が登場。シリーズに寄せられた多くの支持に応える形で、季節感あふれる特別なカラーが加わります。あなたの唇で、新たな“ときめき”を体感してください。

エテルナム リップセラム A006 スモーキーピンクエテルナム リップセラム A007 スモーキーレッド

●A006：スモーキーピンク

どんなシーンにも使いやすい深みを宿した大人ピンクベージュ

●A007：スモーキーレッド

落ち着いたトーンの中にも透け感のある華やかなレッド

BEST COSME AWARDS 6冠受賞の実力派リップセラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143635/table/34_1_b24d941c62869bf47ce8c03d646a6454.jpg?v=202509251227 ]左からA002、A004、A003、A001、A005、A007、A006

エテルナムリップセラムは、保湿力の高さと使用感の良さ、“唇を育てる「唇育（しんいく）」”というコンセプトが評価され、多くのアワードで賞を受賞しています。

●ポコチェ ベストビューティーアワード 2024年11月

●otonaMUSE 2024年下半期 極私的マイベスコス 2024年12月

●美STオンライン 今月の一択！ 2025年1月

●anan 春のモテコスメ大賞（A005で受賞） 2025年2月

●LDK ageless「A評価」 2025年6月

●美人百花 Flowers 7月号気になりコスメ「縦ジワケアリップ美容液」部門No.1 2025年6月

※集計期間2024年11月～2025年9月時点

美容の現場で注目されているフィラーやアートメイクとの併用も想定されており、“施術の定着”や“メンテナンス”を意識した美容医療とも親和性の高いアイテムです。

経皮吸収率の高い唇だからこそ、効果を素早く感じやすいのも特徴で「翌朝のふっくら感が違う」というユーザーの声も多く届いています。

ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液の効果について

エテルナム製品に配合される「ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液」は、最も若い細胞を含む希少なへその緒由来を採用しています。若い細胞だからこそ、ふんだんに放出されるサイトカイン・エクソソームをさらに豊富にする独自培養で、以下の効果を確認しています。



１.乾燥、紫外線が引き起こす肌荒れを整える

２.肌環境を整える

３.日焼けによるダメージ、乾燥によるくすみ

４.肌の保護力増加

これまで皮膚科学会や抗加齢医学会でも上清液の効果について発表をしてきましたが、2025年6月皮膚科学会でも新たに発見された効果について発表をしています。

臍帯由来の上清液が希少な理由

臍帯は本来、出産に伴って排出されますが、一部の自治体では条例によって利用が禁止されている場合もあるため、一般的には専門者が処理を行います。 臍帯を第三者が原料として入手するためには、医療機関側との契約やドナーの安定的な確保、厚労省の倫理審査委員会の承認や安全な保管・輸送プロセスの確立など、複雑な準備が必要となります。 このように他の由来原料と比べて取り扱うハードルが高いことから、臍帯を扱う中間事業者や上清液原料として使用する企業は多くありません。そのため臍帯は市場流通量が非常に少なく、コストも安定しない希少な原料となっています。

エテルナムの使用するヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液はグループ会社であるCET社が製造していますが、CET社では、医療関係ネットワークを通じて安定して臍帯を入手するプロセスを確立し、信頼できる臍帯を原料として使用することに成功しています。

エテルナムが誇る安心安全への配慮について

毎日ご使用いただくお客様のために、 以下試験を実施し、安全性を確認しています。

１.ドナーの試験

国内医療機関で適切な同意を得て、健常人ドナーからの臍帯を採取。HBV 、 HCV 、 HIV 、HTLV 、 PVB19 、 TPの試験全ての結果が陰性であることを確認しています。

２.ヒト臍帯由来幹細胞の試験

臍帯から得られた間葉系幹細胞は、無菌試験、マイプラズマ否定試験、ウイルス否定試験、エンドキシン試験、核型解析の試験全ての結果が陰性及び未検出であることを確認しています。

３.培養上清液の試験

製造した培養上清液は、無菌試験、エンドキシン試験、マイコプラズマ否定試験、不溶性異物検査の全ての結果が陰性および未検出であることを確認しています。

４.化粧品原料の試験

「新規原料」：医薬部外品と同等レベルの9項目を実施しクリアしています。

単回投与毒性試験／皮膚感作性試験／光感作性試験／復帰突然変異試験／染色体異常試験／皮膚一次刺激性試験／眼刺激性試験／連続皮膚刺激性試験／光毒性試験

５.製品 の安全性試験 を8項目 実施

パッチテスト／敏感肌パッチテスト／スティンギングテスト／RIPT（アレルギーテスト）／ノンコメド試験／チャレンジ試験／３か月連続使用試験（効果試験）／抗シワ試験

新しい原料開発に関しては安全性試験は自主基準としているため、 パッチなど数種類の試験のみを実施することが多い中 エテルナムではアレルギーやアルコールなどの敏感肌パッチテストをはじめ、2段階で計17項目もの試験を実施しています。

エテルナム製品一覧

エテルナム 上清原液 SAITAI

1品追加するだけでお手持ちのスキンケアを格上げする、集中ケアの集中ブースター美容液。

・15mL 1,1000円（税込）

エテルナム スキンケア シリーズ

肌の悩みを抱えるすべての人の希望になる、再生医療研究から生まれたスキンケア。

・ローション（100mL) 8,800円（税込）

・セラム （30mL） 14,300円（税込）

・クリーム （30g） 12,100円（税込）

エテルナム リップセラム

「唇そのものを育てていく」という新発想のリップセラム。

・A001～A007（8mL）6,600円（税込）

トライアルセット（7日分）

「肌が出会う初めての体験」を手軽にお試しいただけるトライアルセット。（期間限定特別価格＋２日分追加）

トライアルセット 1,980円（税込）

ローション（1mL×14包）

セラム（0.5mL ×14包）

クリーム（0.5g ×14包）

エテルナム フェイシャルマスク EX

ホームケアのレベルを進歩させる次世代の高機能マスク。

・20mL×5枚入り 16,500円（税込）

エテルナムDR スキンケア（医療機関専売品）

独自培養のヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を高配合した、再生医療研究から生まれたスキンケア。

・ローション（100mL) 14,300円（税込）

・セラム(30mL）24,200円（税込）

・クリーム（30g）19,800円（税込）

エテルナムDR リップセラム （医療機関専売品）

美容施術レベルの濃度でヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を高配合した、クリニック専売「唇育」リップセラム。

・A001～A005（8mL）8,800円（税込）

エテルナムDR スキングロウマスク EX（医療機関専売品）

レーザー治療後のダウンタイム短縮、美容施術との相乗効果も期待できるシートマスク。

・20mL×5枚入り：27,500円（税込）

エテルナムについて

■Eetrnamブランド

「エテルナム」それは、再生医療研究から生まれたスキンケアブランド。リップセラム、医療機関専売のスキンケア、一般消費者向けのスキンケアを展開しています。「エテルナム」はラテン語で「永遠」を意味し、希少価値の高い臍帯由来間葉系幹細胞を独自に培養した上清液で、これまでにない美を届けます。心の奥に宿る「永遠の美」への憧れに、贈るもの。 想いに寄り添い、進み続ける自信をくれるもの。エテルナムはそんなブランドでありたいと考えます。

会社概要

社名 ：株式会社エテルナム

本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿1-21-17-7F

代表取締役 ：松本隆明

事業内容 ：化粧品製造販売

創業 ：2023年7月3日

公式ブランドショップ :https://ec.eternam.co.jp/