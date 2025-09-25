【メルキュール横須賀】開業16周年記念パーティ10/25（土）開催～一夜限り! 横須賀最大級のハロウィンDJナイト～ 宿泊券抽選会・ブッフェ＆スパークリング飲み放題付き|割引チケット販売開始

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

「メルキュール横須賀」（所在地：神奈川県横須賀市本町3-27／総支配人：⽵株枝里）は、2025年10月25日（土）、開業16周年を記念した特別イベント「16周年記念パーティ~一夜限りのハロウィンDJナイト~」を開催いたします。

当ホテルは「DISCOVER LOCAL」をコンセプトに、地元横須賀の文化や食を発信してまいりました。本イベントは、これまでご愛顧いただいたお客様を始め、地域の皆様への感謝を込めて開催する一夜限りのパーティです。ハロウィンをテーマに彩られた会場で、ブッフェと音楽、横須賀で活動中のアーティスト鈴木莉愛やSAKE SUNDAYによる華やかなエンターテインメントに加え、豪華宿泊券などが当たる抽選会もご用意。お越しいただいた皆さまに、心に残るひとときをお届けします!

ドレスアップも仮装も大歓迎！横須賀最大級のハロウィンパーティ

一夜限りのスペシャルブッフェでハロウィン気分も最高潮に！

天井高6m、500平方メートル 以上の広さを誇る横須賀最大級のパーティ会場「PARIS（パリ）」を贅沢に全面使用。会場内にはモンスター達の晩餐会をイメージした長いブッフェ台が2つ並び、バル―ンなどでデコレーションされた非日常のハロウィン空間を演出します。

プロ仕様の音響・照明により、DJユニット「SAKE SUNDAY」の迫力あるプレイや横須賀出身の歌姫・鈴木莉愛のステージを、ホテルならではのラグジュアリーな空間でご体感いただけます。怪しく光るライトが会場全体を包み込み、幻想的なハロウィンの世界観へ誘います。

最大300名収容可能な広々とした空間で、ブッフェや音楽、360度セルフィーステージなど多彩な仕掛けを楽しみながら、ワクワクとドキドキが交差する一夜限りの特別な体験をお楽しみください。

もちろん、仮装でのご来場も大歓迎！ハロウィンならではの装いで会場を彩り、SNS映えする思い出をたっぷり残していただけます。

10/25（土）イベントプログラム（予定）

16:00 受付開始

17:00 会場オープン・ウェルカムドリンク & ブッフェ開始

ゲストをお迎えし、スパークリングワインで乾杯!

秋の味覚を盛り込んだ、ハロウィン仕様の食べ放題ブッフェはお食事もデザートも。

SAKE SUNDAYによるDJプレイと、厳選日本酒のテイスティングをお楽しみください。

18:00~ ライブ（シンガー鈴木莉愛さん）

瑞々しい歌声と人気ハロウィンソングで会場を熱気に包むライブパフォーマンス。

18:30~ ~Lucky Draw~お楽しみ抽選会

豪華ホテル宿泊券をはじめとする賞品が当たるラッキー抽選会で、記念の夜を締めくくり。

イベント最後までDJタイムをお楽しみください！

20:00 フィナーレ

イベントハイライト

抽選で当たる！豪華プレゼントがずらりラッキーな方だけに豪華宿泊券が当たる抽選会でサプライズ体験

ドキドキワクワク！昨年も大好評だった「全国各地のグループホテル宿泊ご招待券」をはじめ、来場者の中から抽選で選ばれたラッキーな方だけが手にできる豪華賞品をご用意。記念の夜に、ドキドキとワクワクが交差する特別な瞬間をお楽しみいただけます。

・プレゼント例（順不同）

「グランドメルキュール南房総」1泊朝食付ペアご宿泊ご招待券

「グランドメルキュール伊勢志摩リゾート」2泊朝食付ペアご宿泊ご招待券

「メルキュール鳥取大山」2泊朝食付ペアご宿泊ご招待券

「メルキュール長野松代リゾート」1泊ペア朝夕付ご宿泊ご招待券

「メルキュール横須賀 贅沢すぎるYOKOSUKAの朝食付き」ペアご宿泊ご招待券

「メルキュール横須賀 レストラン 絶品すぎる！YOKOSUKAのハーフランチ・ブッフェ」ペアご招待

「メルキュール横須賀 レストラン贅沢すぎるYOKOSUKAの朝食」ペアご招待

など他

脅威の20万回再生シンガーが登場！20万回再生の中学生シンガー、瑞々しい歌声で人気の鈴木莉愛が登場！

テレビ出演やYouTubeで人気！横須賀在住中学生シンガー鈴木莉愛さんが登場。米海軍司令官交代式で日米国家を独唱した動画は20万回再生！人気ハロウィンソングで会場を熱気に包み、一夜限りのハロウィンパーティを最高潮に盛り上げます。

横須賀でイベントを多数開催するSAKE SUNDAY迫力満点！SAKE SUNDAYによるDJナイト＆日本酒テイスティング

「日本酒ｘ音楽ｘ日曜日」をコンセプトに横須賀で活動する注目のDJユニット「SAKE SUNDAY」が今年も登場。迫力あるDJプレイに加え、日本各地の日本酒テイスティングも楽しめる大人のナイトタイムを演出します。

アメリカ直輸入！回転式セルフィー台で動画撮影！SNS映え抜群！360度回転セルフィー動画をその場でシェアして盛り上がろう

アメリカ直輸入!特設セルフィーステージで、ステージ上に立ったまま360度回転する動画をその場で撮影＆あなたのスマホにGET！ハロウィンの仮装とともに、思い出に残る動画撮影もその場でSNSにシェア！仲間とイベントを盛り上げましょう！

見た目もキュート！お食事もスイーツもハロウィンで♪ハロウィン気分満点！秋の味覚ブッフェ＆スイーツで贅沢なひとときを

秋の味覚とハロウィンならではの華やかな料理やスイーツを食べ放題ブッフェ形式で提供。「デビルドエッグ」「田舎風パテ ハロウィンスタイル」「メルキュールミニバーガー～２色のお化けスタイル～」など、見た目もカラフルで楽しいメニューが勢ぞろい。19Fレストランで大人気の「生絞り濃厚モンブラン」も食べ放題！

スパークリングワインも飲み放題！華やかに泡で乾杯！スパークリングワイン飲み放題でハロウィン気分をMAXに！

キラキラ輝くスパークリングワインで乾杯すれば、ハロウィン気分も一気に最高潮！ブッフェやスイーツと一緒に、グラスを片手に写真や動画も撮りたくなる、思わず誰かにシェアしたくなる一夜をお楽しみいただけます。

メルキュール横須賀 開業16周年記念パーティ

～一夜限り！横須賀最大級ハロウィンDJナイト～概要

・イベントに関するご案内・

■ イベント形式：立食スタイル（会場内に補助椅子あり）

■ 入退場：時間内は自由に出入り可能

■ 仮装：仮装でのご参加大歓迎！

■ 持ち込み：飲食物のお持ち込みはご遠慮ください

■ お子様：未成年のみのご入場はできません

■開催日：

2025年10月25日(土)

■時間：

16:00 受付開始

17:00~20:00 イベント

■会場：

メルキュール横須賀5階 特設会場「PARIS（パリ）」

■所在地：

神奈川県横須賀市本町3-27

■アクセス：

京浜急行線「汐入駅」徒歩1分/JR線「横須賀駅」 徒歩8分

■チケット料金（税込）：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52177/table/600_1_1fec1e260975c318f35859f5d85c0738.jpg?v=202509251227 ]

■キャンセル・変更について

2025年10/23（木）0:00以降のキャンセル・変更は返金・対応いたしかねますのでご了承ください。

■料金に含まれるもの

ブッフェ料理＆スイーツ、飲み放題ドリンク（アルコール含む）、日本酒テイスティング、セルフィーステージ動画撮影

【チケット価格について】

１.オンライン事前決済：

オンライン決済のみ！

割引価格でのチケット購入（クレジットカード決済のみ）8,800円

２.当日現地払い：

通常価格のみ（クレジットカード・現金）9,500円

※小中学生の価格は5,500円のみ

※５歳以下は無料

オンライン決済サイト :https://www.tablecheck.com/ja/shops/mercureyokosuka-event/reserve?utm_source=pressrelease&start_date=2025-10-25&start_time=17:00

■イベントについてお問合せ：

メルキュール横須賀 営業部

TEL 046-821-1110

（営業部直通・9AM-6PM土日祝除く）

・お食事＆飲み放題

イベント公式ページ :https://www.mercureyokosuka.jp/ja/news/16years詳細はこちら

■ブッフェ内容：

【お食事】

ハロウィンカラーのサラダメランジェ、デビルドエッグ、指に見立てたマッシュポテト・蟹のライスペーパーフライ、田舎風パテ ハロウィンスタイル、サーモンとアボカドのトルティーヤラップサラダ、メルキュールミニバーガー～２色のお化けスタイル～、白身魚の南瓜クルート焼き、若鶏腿肉のディアブル～小悪魔風～デュカスパイスの香り、豚バラ肉のスペアリブ、フライドチキン、イカ墨とトマトの血みどろ風パスタ、茸とペパロニのスパイダー風ピザ、よこすか海軍カレー、ターメリックライス、など

【デザート】

３色モンスタードーナツ、パンプキンプディング、紅イモのミニタルト、南瓜とレーズンのパウンドケーキ、チョコレートムースを詰めたプティシュー、さつま芋のティラミス、葡萄の目玉ゼリー、生絞り濃厚モンブラン、など

※メニューは変更になる場合がございます



■飲み放題ドリンク内容：

【アルコール】

スパークリングワイン、ビール、梅酒（ロック・水割り・ソーダ）、グラスワイン（赤・白）、麦＆芋焼酎（ロック・水割り・ソーダ）、ウイスキー（ロック・水割り・ソーダ）、ブラックニッカハイボール、レモンサワー、ジントニック、カシスオレンジ、カンパリオレンジ、カンパリソーダ、カンパリウーロン、など



【ソフトドリンク】

ソーダ、コーラ、ジンジャーエール、オレンジジュース、ウーロン茶、など



※メニューは変更になる場合がございます

・メルキュール横須賀について

仏・アコーのホテル、メルキュール横須賀は、「三浦半島の遊びのスタートライン、ここだけの横須賀エクスペリエンス」をキャッチフレーズに客室160室、レストラン、宴会・会議室8会場を有するミッドスケールホテルです。

19階フレンチレストラン「ビストロ・ブルゴーニュ」では、唯一無⼆の横須賀港の眺望とともに、地産地消の食材を使ったフレンチをお楽しみいただけます。

ホテルは、横須賀芸術劇場が隣接するベイスクエアよこすか内にあり、横須賀市街の中でもとりわけ印象的な建物です。東京の中心部からは電車で 1 時間程です。周辺の観光施設（YOKOSUKA軍港めぐり・猿島フェリー乗り場・三笠公園・ティボディエ邸等）へ徒歩で行くことができ、ショッピングセンターも目の前にあり大変便利です。

メルキュール横須賀 / Mercure Yokosuka

所在地： 神奈川県横須賀市本町3-27

総支配人：⽵株枝里

開業日： 2009年10月1日

代表電話番号： 046-821-1111

Email： H7490-FO@accor.com

アクセス：京浜急行 汐入駅徒歩1分、横須賀中央駅徒歩13分、JR 横須賀駅徒歩8分

ホームページ： https://www.mercureyokosuka.jp/ja

インスタグラム： https://www.instagram.com/mercure_yokosuka/

フェイスブック： https://www.facebook.com/MercureYokosuka/

・メルキュールについて

ローマ神話の旅の神マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域に根ざした質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で、「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではのもの・ことに親しんでいただくことを目指しています。

インテリアデザインからその地域の食べ物、飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、65か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティ・プログラム「ALL - Accor Live Limitless」の参加ブランドです。

・アコーについて

アコーは、110か国以上で 5,700の施設、10,000 の飲食施設、ウェルネス施設、フレキシブルなワークスペースを備えた体験を提供する世界有数のホスピタリティグループです。アコーは業界で最も多様なホスピタリティエコシステムを有しており、ラグジュアリーからエコノミーホテルまで、ライフスタイルを重視したエニスモアなど45以上のホテルブランドを展開しております。アコーは、ビジネス倫理、責任ある観光、持続可能な環境、コミュニティへの参加、多様性、包括性を通じてポジティブな行動を推進することを重点に置いています。 1967年に設立されたアコーSAはフランスに本社を置き、ユーロネクスト パリ証券取引所(ISIN コード: FR0000120404) および米国の OTC 市場 (ティッカー: ACCYY) に上場しています。詳細については、group.accor.comにアクセス、またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok でフォローしてください。

