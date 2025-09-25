MIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』から人気キャラクター「mofusand」とコラボした限定デザインが数量限定で新登場！

株式会社 H2O

株式会社H2O（本社：東京都港区南青山、社長：加藤 修）は、美容水※1に着目したMIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』から、人気キャラクター「mofusand」とコラボした「アクア モイスチャー ペアセット（サメにゃんデザイン）」と「ピンクミー コントロール ペアセット（うさにゃんデザイン）」の2種類を、2025年10月4日（土）から全国のドラッグストア・バラエティショップ等にて数量限定で発売いたします。

今回コラボした「mofusand」は、SNSを中心に人気のイラストレーター「ぢゅの」が手がける、もふもふにゃんこたちの着ぐるみ姿を描いたキャラクターシリーズです。とってもキュートでちょっとシュールな世界観は、日本のみならず世界中で人気を集めています。そんな「mofusand」のもふもふで可愛い世界観を表現した限定デザインが、癒しのバスタイムを演出します。

「アクア モイスチャー ペアセット（サメにゃんデザイン）」と「ピンクミー コントロール ペアセット（うさにゃんデザイン）」の、異なるパッケージが魅力の2種類を展開。仕上がりや香りの違いから、お好みのシリーズをお選びいただけます。「mofusand」ファンやにゃんこ好きの方は、ぜひこの機会にお試しください。

※1 美容液成分のこと

・製品概要（画像・製品名・容量・価格）

ウルリス mofusand アクア

モイスチャー ペアセット

シャンプー本体1個、ヘアトリートメント本体1個、4ステップお試し1個入り

\2,800（税抜）/ \3,080（税込）

340ｍL＋335g＋(10mL+10g+8g+3mL)

ウルリス mofusand アクア

モイスチャー ヘアオイル

\1,400（税抜）/ \1,540（税込）/ 100mL

ウルリス mofusand ピンクミー

コントロール ペアセット

シャンプー本体1個、ヘアトリートメント本体1個、4ステップお試し1個入り

\2,800（税抜）/ \3,080（税込）

340ｍL＋335g＋(10mL+8g+10g+3mL)

ウルリス mofusand ピンクミー

コントロール ヘアオイル

\1,400（税抜）/ \1,540（税込）/ 100mL

・あなたはどっち派？

今回発売となる「mofusand」コラボ限定デザインは、「アクア モイスチャー ペアセット（サメにゃんデザイン）」と「ピンクミー コントロール ペアセット（うさにゃんデザイン）」の2種類展開。

「アクア モイスチャー ペアセット（サメにゃんデザイン）」は、髪のパサつきが気になる方におすすめのシリーズで、髪の芯までうるおう“うるぷる髪”へ導きます。心ときめく透き通った甘さの“キュンキュンサボンの香り”が特長です。

「ピンクミー コントロール ペアセット（うさにゃんデザイン）」は、髪のうねりやくせが気になる方におすすめのシリーズで、うねりをコントロールして“うるサラ髪”へ導きます。心ときめく可愛い甘さの“メロメロフルールの香り”が特長です。

それぞれの異なるパッケージや香り、お悩みに合わせて、お好みのシリーズをお選びいただけます。

・MIZUシャンプー「ululis」について

『ululis（ウルリス）』は、2021年4月に誕生した「髪の水分量」に着目したMIZUシャンプーです。

理想的な髪の状態を叶える「水分量15％※2」を目指し、90％以上を美容液成分※3で構成することにより、水分量の高いみずみずしい美髪へと導きます。

「うるおいケアのAQUA（アクア）」、「EXダメージケアのVITA.C（ビタシー）」、「うねりケアのPINKme（ピンクミー）」、「ツヤ補整ケアのkirameki（キラメキ）」の4シリーズ展開。

お好みの使用感やお悩みに合わせて、ご自分にあったシリーズをお選びいただけます。

※2 当社調べ ※3 基剤を除く、水を含む

『ululis』ブランドサイト https://www.ululis.jp/(https://www.ululis.jp/)

『ululis』公式Instagram https://www.instagram.com/ululis_japan/(https://www.instagram.com/ululis_japan/)

『ululis』公式X https://twitter.com/ululis_pr(https://twitter.com/ululis_pr)