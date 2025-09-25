【ロイズ】10月前半催事出店情報。人気の生チョコレートや期間限定のポテトチップチョコレートなどを販売します。
北海道札幌市のチョコレートメーカー「株式会社ロイズコンフェクト」は、ロイズが出店する北海道物産展の一部会場にて人気の生チョコレートや期間限定のポテトチップチョコレートなどの商品を販売いたします。
【ロイズ公式HP 催事情報】https://www.royce.com/brand/saiji/
2025年10月前半に開催される、ロイズが出店する催事の一部会場をご紹介します。
・東武宇都宮百貨店（栃木県） 開催中～10月1日
・高松三越（香川県） 開催中～10月6日
・阪急うめだ本店（大阪府） 開催中～10月6日
・高島屋大阪店（大阪府） 開催中～10月7日
・京急百貨店（神奈川県） 開催中～10月13日 ※10月3日は7階催事場閉場日
・岡山タカシマヤ（岡山県） 開催中～10月14日 ※9月30日は催事場閉場日
・FKDインターパーク店（栃木県） 10月1日～10月7日
・山陽百貨店（兵庫県） 10月1日～10月13日
・松坂屋名古屋店（愛知県） 10月1日～10月13日
・三越名古屋星ヶ丘店（愛知県） 10月1日～10月14日
・うすい百貨店（福島県） 10月1日～10月21日
・いよてつ高島屋（愛媛県） 10月1日～10月28日
・東武百貨店 船橋店（千葉県） 10月2日～10月15日
・香林坊大和（石川県） 10月2日～10月16日 ※10月9日は店舗入替のため閉場日
・名鉄百貨店本店（愛知県） 10月8日～10月21日
・遠鉄百貨店（静岡県） 10月8日～10月21日
・京成百貨店（茨城県） 10月9日～10月21日
・そごう広島店（広島県） 10月9日～10月22日
・藤崎（宮城県） 10月14日～10月28日
・スズラン前橋店（群馬県） 10月15日～10月21日
・阪神梅田本店（大阪府） 10月15日～10月27日
・京都高島屋S.C.（百貨店）（京都府） 10月15日～10月27日
・高島屋横浜店（神奈川県） 10月15日～10月28日
・近鉄百貨店四日市店（三重県） 10月15日～10月28日
※会場により取り扱い商品は異なります。また、催事日程の変更や中止、商品が品切れとなる場合がございます。 詳しくは百貨店へお問い合わせください。
おすすめ商品
※品数に限りがございます。催事期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたしますのでご了承ください。
＼おかげさまで、ロイズの生チョコレートは通年販売開始より30周年を迎えました／
▼生チョコレート[オーレ]
ロイズの生チョコレートの代表作[オーレ]。ミルクチョコレートに北海道の生クリームと風味付けの洋酒をブレンドした、まろやかでやさしい味わいです。
商品名：生チョコレート[オーレ]
内容量：20粒
価 格：税込1,215円（本体価格1,125円）
▼ポテトチップチョコレート[新じゃが]
生産拠点・ロイズタウン工場がある北海道当別町産の新じゃがのみを使用したポテトチップの片面に、口どけの良いまろやかなチョコレートをコーティングしました。やさしい口あたりのチョコレートと新じゃがの相性が抜群で、手が止まらない味わいです。
商品名：ポテトチップチョコレート[新じゃが]
内容量：190g
価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）
▼バトンクッキー[ココナッツ25枚入]
じっくりとローストしたココナッツを混ぜ、こんがりキツネ色に焼き上げたクッキー。片面にはチョコレートをコーティングしました。さくさくとした軽快な歯ごたえと、香ばしくまろやかな風味をお楽しみください。
商品名：バトンクッキー[ココナッツ25枚入]
内容量：25枚
価 格：税込999円（本体価格925円）
▼ピスターシュショコラ
香ばしくコク豊かなピスタチオクリームに、深煎りしたピスタチオと塩がけしたピスタチオの2種類を混ぜ込んで、まろやかなミルクチョコレートに閉じ込めました。 好きな厚さに切り分けて食べるスタイルが楽しいチョコレートです。
商品名：ピスターシュショコラ
内容量：1本
価 格：税込1,944円（本体価格1,800円）
▼ロイズアールショコラ[4種詰合せ]【パッケージリニューアル】
フルーツやナッツのクリームを、チョコレートの中に閉じ込めたひと口サイズのショコラ。一度に4種類の味わいを楽しめる詰め合わせです。
商品名：ロイズアールショコラ[4種詰合せ]
内容量：4種／計20個
価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）
上記商品の他にも、期間・数量限定の商品や定番商品をご用意しております。
