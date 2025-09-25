あの日のあなたがここにいる――燃え殻さん最新エッセイ集『これはいつかのあなたとわたし』本日発売！購入特典は【大橋裕之さんイラスト】のステッカー

株式会社新潮社

どうして、こんなに沁みるのか……小説や原作の映画化、連ドラ、舞台、コミック化が相次ぎ、J-WAVEのパーソナリティもつとめる燃え殻さんの過去と現在、日常と非日常を綴ったエッセイは、忙しなく、ギスギスしたあなたとわたしに刺さります。

人生はぬか喜びの連続な気がする/底辺は存在しない/「住んでる世界が違う」という哀しい現実/「LIFE再現ライブ」/BE:FIRSTのLEOさんが涙ながらに語ったことetc.。

雑誌連載は中毒者継続中で、5年目に突入。連載をまとめた単行本『それでも日々はつづくから』は「第56回造本装幀コンクール」で日本印刷産業連合会会長賞を受賞し、『愛と忘却の日々』所収のエッセイ「おっぱい、足りてる？」は「ベストエッセイ20024（日本文芸家協会編纂）」に選ばれるなど好評を博している、人気シリーズ第4作です。

■ステッカー特典配布決定！（※一部書店限定）

燃え殻さん『これはいつかのあなたとわたし』の新刊発売を記念して、購入特典をご用意いたしました！対象店舗で今作をご購入いただいた方に、オリジナルステッカーをプレゼント！大橋裕之さんの連載イラストを使用したスペシャルな特典となっております。ぜひこれを機にご購入ください。

※ステッカー3種類のうちいずれか１枚を購入特典として進呈いたします。

※なくなり次第、配布終了とさせていただきます。

※なお、特典の取り扱い有無について、書店および新潮社へのお問い合わせはお控えください。

【ステッカーお取り扱い店舗】はこちら :https://www.shinchosha.co.jp/news/article/3308/

■書籍内容

「原稿、泣きながら拝んで読みました」と持ち上げながら必ず直しを命じる編集者。BE:FIRSTのLEOさんが涙ながらに語った決意、初ラブホでの醜態、母の口癖、J-WAVEに届くブラックなお悩み相談。日常と非日常の忘れられない／忘れかけたことを綴り、あるあると哀愁に満ち満ちた随想、これぞ日本のオアシス。

■著者紹介：燃え殻（もえがら）

1973（昭和48）年神奈川県横浜市生れ。2017（平成29）年、『ボクたちはみんな大人になれなかった』で小説家デビュー。同作はNetflixで映画化、またエッセイ集『すべて忘れてしまうから』はDisney+とテレビ東京でドラマ化され、ほかにも映像化、舞台化が相次ぐ。著書に、小説『これはただの夏』『湯布院奇行』、エッセイ集『それでも日々はつづくから』『ブルー ハワイ』『愛と忘却の日々』『夢に迷ってタクシーを呼んだ』『明けないで夜』など多数。

■書籍データ

【タイトル】これはいつかのあなたとわたし

【著者名】燃え殻

【発売日】2025年9月25日

【造本】三方断ちソフトカバー

【定価】1,815円（税込）

【ISBN】978-4-10-351016-1

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/351016(https://www.shinchosha.co.jp/book/351016/)