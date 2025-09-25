建築事業を展開する小幡建設工業株式会社、次世代AIクラウドエディタ「LAWGUE」を導入

FRAIM株式会社

FRAIM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮坂豪、以下「FRAIM」）は、AIを搭載したクラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」が、建築事業を展開する小幡建設工業株式会社（本社：青森県八戸市、代表取締役：小幡千裕、以下「小幡建設工業」）に導入されたことをお知らせいたします。

「LAWGUE」は、契約書、規程、開示文書などの重要な文書の作成・検索・レビューをAIにより効率化するクラウドサービスです。本サービスでは、規程改定の履歴管理や新旧対照表の自動作成、体裁の自動補正などの便利な機能で、文書の作成・修正およびレビュー作業の大幅な工数削減を実現します。

小幡建設工業の総務部では、法改正時の規程改定において、モデル規程との差分把握や条文比較・編集、条ズレの修正作業などに多大な時間を要しており、文書作成における大きな課題感を持っていました。

このたび「LAWGUE」を導入することで、従来の文書作成業務にAIを活用し、業務の大幅な効率化を図り、総務部門がより付加価値の高い業務にリソースを集中できる環境を整えることを目指します。

クラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」について

「LAWGUE」は、文書作成をあらゆる面からサポート・効率化するAI を搭載したクラウド ドキュメント ワークスペースです。過去文書をアップロードするだけで、自社ノウハウがデータベース化され、AIのサポートによる様々な検索機能、体裁の自動補正などの編集アシスト、クラウド上でのコミュニケーション等により、ワンストップで従来の文書業務における非効率な作業をなくします。現在は、契約書・規程類・仕様書等、様々な文書を対象に企業、法律事務所、官公庁・自治体現場における文書業務の効率化を実現しています。

サービスサイト：https://lawgue.com/

資料ダウンロード：https://lawgue.com/request/