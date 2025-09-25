【開催御礼＆次回お知らせ】『フットサル＆カジュアル就活イベント』が大盛況！企業10社、学生約100名が参加！次回は12月10日に理系学生向け”即”面談イベントを開催！

ジャパン株式会社

総合人材支援サービスを提供するジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表：藤堂修）は、FIDIA株式会社（本社：大阪府大阪市、代表：森武司）と共催で『フットサル＆カジュアル就活イベント』を開催いたしました。FIDIA株式会社が運営する、お笑い芸人「河本準一」監督が率いるサッカー芸人オールスターチームである”SMILERS”とコラボし、元サッカー日本代表の坪井慶介氏をゲストに迎えて大盛況のイベントとなりました。

◎SMILERS Youtubeチャンネル

https://youtube.com/@smilers_soccer?si=zwVJa7kHl6i0Z6FI(https://youtube.com/@smilers_soccer?si=zwVJa7kHl6i0Z6FI)

フットサル大会では、優勝チームに賞金3万円が贈呈されるなど白熱した試合が繰り広げられました。参加学生への事後アンケートでは5段階評価で平均4.8点と高い満足度を得ております。

さらに場所を変えての企業説明会でも、フットサルで親交が深まっており、学生の素が見えたり、学生と企業の双方が活発に意見交換を行い、理解を深める交流の場となりました。

【参加企業（※順不同）】

不二製油株式会社

RIZAPグループ株式会社

キングラン株式会社

株式会社ユニークポイント

株式会社ブランチ・オフィス

ツールドインターナショナル株式会社

株式会社CSParkCareer

EVAND株式会社

株式会社BEYOND AGE

クルーズ株式会社

ジャパン株式会社は、引き続き学生にも企業にも喜ばれる場を提供し続けます。

【開催後の参加者の声】

・起業志望を持つ自分にとって理想の形で成功している企業に出会えました。

・フットサルで同じチームだった方々の会社の説明会だったので印象に残っています。

・皆さん優しくて気さくに話して下さり、フットサルも就活も凄くやりやすかったです。

・学歴ではなく個人の理念や思いを尊重するスタイルに感銘を受けました。

【今後の採用イベント開催予定】

■2025年12月10日

理系学生限定 「即」面談・採用イベント

普段は研究等で忙しい理系の学生限定で、その場で”即”面談ができる採用イベントを開催いたします。優秀な理系の学生を採用したい企業様におすすめです。

■2026年1月開催予定

関東No.1サークル決定フットサルイベント

【お問い合わせ先】

■企業の人事ご担当者の方はこちら

弊社ホームページの問合せページにて、お問い合わせ項目で「問い合わせ」を選んでご連絡ください。

https://zyapan.com/contact/(https://zyapan.com/contact/)

--------------------------------------------------------------

■協力会社 概要

【FIDIA株式会社】

https://fidia.jp/(https://fidia.jp/)

住所：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 北館6階

設立：2005年9月12日

代表取締役 CEO：森 武司

＜会社概要＞

「ライフユニット」、「人材ユニット」、「広告ユニット」、「投資ユニット」の4つの事業ユニットをもつ。“ワクワクする友達と、ワクワクする事業で、ワクワクする世界を。”をミッションとして幅広い事業を展開している。

--------------------------------------------------------------

【ジャパン株式会社】

商号 ：ジャパン株式会社

所在地 ：東京都品川区港南2-16-1 品川イーストワンタワー4F

設立 ：2012年9月7日

資本金 ：500万円

代表取締役：藤堂 修





＜会社概要＞

総合人材支援サービス「ハタラク」、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）やRPO（採用代行）を提供。また、美容院・リラクゼーションサロン事業など多角的に展開し、個人と企業の目標達成を支援する。



【代表経歴】

神戸大学卒業後、NTT西日本でシステムエンジニアとして勤務した後、週末起業をスタートし、2012年にジャパン株式会社を設立。環境問題にも関心を持ち、クラウドファンディングを通じて海洋ごみ回収装置「seabin」の設置を推進するなど、社会貢献活動にも積極的に取り組み中。



会社HP：https://zyapan.com/(https://zyapan.com/)

サービス（ハタラク）：https://lp.zyapan.com/index.html(https://lp.zyapan.com/index.html)

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

ジャパン株式会社：staff@zyapan.com