TVUネットワークスとテンセントクラウド、統合クラウドプロダクションソリューションの戦略的提携を発表

戦略的提携により、実務レベルのインフラストラクチャと実戦で鍛えられたマイクロサービスを提供し、世界のメディアワークフローを変革

カリフォルニア州クパチーノ、2025年9月25日 /PRNewswire/ -- TVUネットワークスとテンセントクラウドは、2025年テンセントグローバルデジタルエコシステムサミットで戦略的提携を発表し、統合クラウドを使ったメディアプロダクションソリューションを発表しました。この業務提携は、TVUの確立されたメディア技術とテンセントクラウドの堅牢なインフラストラクチャを組み合わせ、世界中のメディア組織の多様な需要に応える効率性、柔軟性、信頼性を実現するものです。



TVU Networks and Tencent Cloud Announce Strategic Cooperation to Launch Integrated Cloud Production Solution



TVUのクラウドネイティブなマイクロサービスアーキテクチャは、過酷な条件下でも卓越した性能を発揮してきました。同システムは、直近のパリでの夏季大会聖火リレー放送を支え、米国全土で開催された2025年最大のサッカー大会の報道を可能にし、さらにリアルタイムの紛争報道をサポートしました。モジュラー設計により、アクイジション、スイッチング、グラフィックス、通信、配信といった重要機能を独立して拡張でき、従来のハードウェアでは実現できない真のオンデマンド制作機能を提供します。

TVUネットワークスのCEOポール・シェン（Paul Shen）は、「TVUのマイクロサービスを基盤としたメディアワークフローの革新は、世界的な舞台、主要な国際スポーツイベント、重大な選挙、速報ニュースなどで実証されています。テンセントクラウドとの緊密な協力は、当社がテンセントのインフラ上でソリューションをカスタマイズできる能力を示すものであり、世界中のメディア組織がテンセントクラウド上でミッションクリティカルな制作ワークフローを運用できるようにしています。」と述べています。

このソリューションは、以下の5つの技術的優位性を通じて、番組制作の作業量の多さにも対応します。すなわち、TVUの独自伝送プロトコルとテンセントクラウドのエッジノードを活用した超低遅延ストリーミング、TKEコンテナサービスにより秒単位のリソース拡張を可能とする弾力的な拡張性、テンセントのマイクロサービススタック全体でのクラウド利用の最適化、自動字幕・スマート編集・コンテンツ配信を統合したAIによる制作、そしてテンセントのTianyuフレームワークとTVUのコンテンツ保護を組み合わせた実務レベルのセキュリティです。

TVUのこれまでの実績は、この業務提携の基盤となっています。これまでのTVU製品導入事例では、顕著な業務効率向上が実証されています。中国の地方局では、TVU MediaHub（TVUのクラウドルーティングプラットフォーム）を使用することで、主要イベントの展開時間を80％削減、現場スタッフを70％削減し、マルチプラットフォーム配信能力を3倍に拡大しました。さらに、世界有数のスポーツプラットフォームは、TVUのクラウドプロダクションソリューションを活用して、数十カ国にわたる大規模な遠隔制作を実施し、ミッションクリティカルなイベントにおける国際的な拡張性と信頼性 を実証しました。

テンセントクラウド副社長のヤン・ペン（Yan Peng）氏は、「TVUとの提携により、テンセントクラウドはメディア顧客に対し、高性能で信頼できるプロ仕様の業務機能を提供することができます。かつて制作業務は衛星トラック、専用ファイバー、現場制作車両を必要としていましたが、今後はこれらがテンセントクラウド上で簡単に置き換えられ拡張可能となり、メディア業界のデジタル変革を強く後押しします。」と述べています。

今回の業務提携により、放送局は設備投資をコンテンツ制作に振り向けることができ、主要なスポーツイベントや速報ニュースなどのピーク時に大胆なリソース分配をすることができるようになります。今後、両社はAI駆動のワークフローと5G最適化において引き続き革新を進め、世界中のメディア組織のより効率的な番組制作を支援し、業界のデジタル変革を推進します。

TVUネットワークスについて

TVUネットワークスは、IPビデオおよびクラウドベースの放送ソリューションで世界的に認められたリーダー企業で、100以上の国と地域で4,000以上のメディア組織、企業、政府といった顧客にサービスを提供しています。同社のソリューションは、映像の取得からクラウド制作、AIを活用したコンテンツ制作、インテリジェント配信までの全工程を網羅しており、ニュース、スポーツ、エンターテインメント、企業イベント、オンライン教育など幅広い分野で活用されています。TVUは継続的なイノベーションを通じて、映像業界をクラウドとインテリジェントなワークフローの新時代へと導いています。

テンセントクラウドについて

テンセントクラウドは、テンセントのクラウドコンピューティング企業で、世界中の政府、企業、開発者に対して、世界をリードするクラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能技術を提供しています。先端的なソリューションを提供し、オープンで「Win-Win」のクラウドエコシステムを構築することで、Tencent Cloudは産業インターネットの成長を加速させ、産業全体にわたるデジタルアップグレードを可能にしています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com