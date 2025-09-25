ダイヤフラムバルブの世界市場レポート：2031年には615百万米ドルに達する見込み
2025年9月25日、YH Research株式会社（本社：東京都中央区）は、調査レポート「グローバルダイヤフラムバルブ市場のトップ企業ランキングと市場シェア 2025」を発行しました。本レポートでは、2020年から2031年にかけてのダイヤフラムバルブ市場に関する詳細なデータを提供しています。用途ごとの製品トレンドや市場規模を明らかにし、主要な製造・消費地域における市場の動向についても詳しく分析しています。売上、販売量、平均価格、年平均成長率といった市場規模の指標を分析するとともに、主要企業の市場シェアやランキングを詳しく評価。最後、技術革新や新製品の市場投入の動向を分析し、企業の戦略策定に活用できる情報を提供しています。
YH Researchによるとのグローバルダイヤフラムバルブの市場は2024年の434百万米ドルから2031年には615百万米ドルに成長し、2025年から2031年の間にCAGRは5.4%になると予測されている。
◇当レポートの詳細・無料目次
https://www.yhresearch.co.jp/reports/812794/diaphragm-valve
市場区分と詳細分析
ダイヤフラムバルブ市場は、製品、用途、企業、地域のカテゴリーに分類され、それぞれの市場動向や成長ポテンシャルについて掘り下げて分析します。
1.製品カテゴリー別：Stainless Steel Diaphragm Valve、 Cast iron Diaphragm Valve、 Plastic Diaphragm Valve
各製品の売上、販売数量、価格動向を詳細に調査し、競争力のあるダイヤフラムバルブ製品や成長が期待される領域を特定します。
2.用途別市場分析：Chemical、 Environment and Water Treatment、 Industrial、 Food & Beverage、 Pharmaceutical and Biotechnology、 Semiconductor、 Others
用途ごとの市場規模、需要変化、業界別の成長傾向を解析し、ダイヤフラムバルブの市場展開の可能性を探ります。
3.主要企業別動向：GEMU、 Saunders、 NDV、 Alfa Laval、 Georg Fischer、 Parker Hannifin、 Aquasyn、 KITZ SCT、 ENG Valves （ITT）、 Hylok、 Marcworks、 Top Line Process、 Shanghai Lianggong、 BVMG、 Rodaff Fluid Tech、 Shanghai REMY、 Zhang City Valve Factory、 Hong ke、 Enine Corporation、 Liang Jing、 CNNC Sufa、 Shanghai Lizao、 ASEPCO、 Formatura、 Steel & O’Brien Manufacturing
ダイヤフラムバルブ市場をリードする企業の事業戦略、競争優位性、売上シェアなどを比較し、各社のポジショニングを明確にします。
4.地域市場の展望：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、南米、中東・アフリカ
各地域市場の成長ドライバー、規制環境、経済状況などを分析し、ダイヤフラムバルブ市場の地域別の特徴と今後の発展可能性を評価します。
【当レポートの目次】
第1章：ダイヤフラムバルブ市場の定義、規模、成長予測に加え、業界の最新動向について詳しく説明します。また、世界市場および中国市場における売上高、販売量、平均価格の動向についても考察します。
第2章：ダイヤフラムバルブのグローバル市場における主要企業の市場シェア、ランキング、売上、販売量を分析し、各企業の市場戦略や今後の成長方向について詳しく評価します。（2020～2025）
第3章：ダイヤフラムバルブの中国市場における主要企業を対象に、売上、販売量、平均価格、市場シェア、業界ランキングを分析・評価します。（2020～2025）
第4章：主要な生産地域の生産量、市場シェア、予測を示し、各地域の成長可能性を年平均成長率（CAGR）を用いて評価することで、ダイヤフラムバルブ市場の地域別の発展動向を把握します。（2020～2031）
