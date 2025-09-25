建物用盗難防止警報システム世界市場2025年、グローバル市場規模（検知システム、警報システム）・分析レポートを発表
2025年9月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「建物用盗難防止警報システム世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、建物用盗難防止警報システムグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概況
本レポートは、建物用盗難防止警報システムの製品範囲と定義、推計上の前提および基準年を明確にし、市場全体像を提示します。対象製品は、異常を検知する検出系と、通報・威嚇・遠隔管理を担う警報系で構成されます。タイプ別および用途別の消費額は、直近年と将来年の比較から、住宅、商業、産業の各建物で安全投資が継続的に拡大する傾向を示します。世界全体では、消費額、販売数量、平均価格の推移をもとに、規制強化と保険料インセンティブ、遠隔監視の普及が需要を押し上げる見通しです。
________________________________________
メーカー別プロファイル
主要企業としてHoneywell、ADT、CPI Security System、Panasonic、Samsung、Vivint、Frontpoint Security Solutions, LLC.、Protect America、Shenzhen Security Group、Johnson Controls、Siemens AG、SimpliSafeが取り上げられます。各社の事業概要、提供製品・サービス、販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェアが整理され、直近の開発動向として、無線化の進展、自己診断機能の高度化、クラウド連携やサブスクリプション型監視の拡充が示されています。
________________________________________
競争環境
メーカー別の販売数量・売上高・平均価格から、上位企業の集中度が可視化されます。地域展開、タイプ別、用途別のフットプリント分析により、住宅に強みを持つ事業者と、商業・産業施設に強い総合ベンダーで競争軸が分かれます。新規参入の障壁は、規格認証、サービス網、長期運用ノウハウに起因します。提携・買収・協業は、監視センター運用、通信事業者との連携、施工網の拡大を狙う動きが中心です。
________________________________________
地域別消費分析
世界主要地域の市場規模は、販売数量・消費額・平均価格で時系列比較されます。北米と欧州は、自治体・保険・建築基準の連動が普及を後押しし、安定的成長を示します。アジア太平洋は都市化と新築・改修需要の増加により最大の伸びを示し、中国、インド、東南アジアでの商業案件が市場を牽引します。南米、中東・アフリカは潜在需要が厚く、公共・商業施設から段階的に浸透が進みます。
________________________________________
タイプ別セグメント
検出系は、侵入、開閉、ガラス破壊、人体動作、周界、映像解析などの多層防御で構成され、誤報低減と設置自由度の向上が評価されます。警報系は、サイレン・ライト・非常押しボタンに加え、通報アプリ、クラウド連携、遠隔制御といった機能が統合されます。タイプ別の平均価格は、無線化比率、冗長化、暗号化強度、保守契約の有無で差が生じます。
________________________________________
用途別セグメント
住宅用途では、セルフ設置可能な構成と、月額監視サービスの選択肢が拡大しています。商業用途では、出入管理、映像、侵入検知を一体化した統合プラットフォームが主流化し、支店・店舗の集中監視で運用コストを最適化します。産業用途では、周界防護と屋外対応の信頼性、停電・通信断への冗長性が重視されます。
