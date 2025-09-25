「メタルギア」シリーズ最新作『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』のキャラクターをデザインしたTシャツが発売。第1弾は2025年9月25日予約開始！
ホビーメーカー株式会社Gecco（本社：大阪府東大阪市）はアパレルブランド「mond obscure（モンド・オブスキュア）」のもと、KONAMIより8月28日に発売されたステルスアクションゲーム『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』のキャラクターをデザインしたTシャツを発売します。シリーズ第1弾となる「ネイキッド・スネーク＆ザ・ボス」の予約受付は2025年9月25日に開始予定。
【商品概要】
・商品名：
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER/ネイキッド・スネーク＆ザ・ボス ビッグシルエットTシャツ
・カラー：ホワイト、ブラック
・商品サイズ：S, M, L, XL
・素材：綿100％ 5.6オンス
・販売価格：7,700円（税込）
・発売日：2026年1月
・デザイン：nagarugra
・製品ページ：https://gecco.co.jp/brand/mondobscure/
・企画・製造・販売：株式会社Gecco
・コピーライト：（C）Konami Digital Entertainment
＜商品に関するお問い合わせ先＞
株式会社Gecco 広報課
E-mail：info2@gecco.co.jp TEL：072-968-8162 FAX：072-968-8163
============================================
『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』の主人公ネイキッド・スネークと彼を待ち受ける強敵達。
それぞれの個性と物語をダイナミックな筆使いで印象的に描いたTシャツが誕生。
シリーズ第1弾を飾るのは「ネイキッド・スネーク＆ザ・ボス」。ザ・ボスの最後の弟子でありながら、師の抹殺を命ぜられたネイキッド・スネーク。最愛の人を殺さねばならぬ悲痛なミッションとそこに隠された真相に着想を得て、ドクロをモチーフに描かれたデザイン。
ボディカラーはブラックとホワイトの2色で展開する。サイズはS、M、L、XLの4種。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330181&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330181&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330181&id=bodyimage3】
■今後のラインナップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330181&id=bodyimage4】
■『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』とは
本作は、2004年にPlayStation（R）2向けに発売した『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』のリメイク作品です。ストーリー、キャラクター、ボイス、ゲームプレー、音楽など原作の持つ魅力はそのままに、最先端の技術で描かれる高密度かつ美麗なグラフィックスと、立体的なサウンド表現によって、進化を遂げた“究極のサバイバルステルスアクション”をお楽しみいただけます。 戦闘ダメージの描写も進化し、傷、火傷、弾痕がリアルタイムで表現されるなど、リアリティを徹底して追求。さらに、オリジナルの俯瞰視点に加え、新しいゲームに慣れ親しんだ世代のための三人称視点のプレースタイルを採用し、圧倒的な没入感と臨場感を実現しています。2025年8月28日に発売され、全世界累計出荷本数は100万本※を突破しました。
※2025年8月28日時点株式会社KONAMI調べ
※パッケージ版出荷数とダウンロード版販売数の総計
■mond obscure（モンド・オブスキュア）とは
人々が生活する日常の向こう側に
朧げにしかし確かに存在した
上質で悪質で忘れ去られたモノたち。
そんなモノたちに敬意を評して名付けた
「mond obscure」
ブランドが目指すのは
有名な作品から無名な作品まで、
愛すべきモチーフを、
当たり前のデザインではなく
独創的な切り口で新鮮な輝きを与え、
ひと味違う価値の高いモノに仕上げる。
洗練されたデザインと上質な素材の
こだわり抜いたアイテムとしてお届けします。
さりげなく、且つ個性的に日常を彩りたい
そう、淡い光でありながら情緒豊かに夜空を照らす
「朧月」のように。
