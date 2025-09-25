JTB、FIFA ワールドカップ26(TM)公式ホスピタリティプログラムの日本国内販売において、On Locationの非独占販売代理店に任命

株式会社JTB

株式会社JTBは、FIFAよりFIFAワールドカップ26(TM)公式ホスピタリティプロバイダーに任命されたOnLocation社の同大会の日本における非独占販売代理店となったことを発表します。

公式に任命された非独占販売代理店として、JTBは2026年6月11日から7月19日にかけてアメリカ合衆国、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ26(TM)の公式ホスピタリティパッケージを日本で販売する窓口となります。

OnLocation社のFIFAワールドカップ26(TM)事業部ゼネラルマネージャー、アリシア・フォークン氏は次のようにコメントしています。「FIFAワールドカップ26(TM)において、新たな国際販売代理店としてJTBと提携できることを大変嬉しく思います。同社の日本におけるホスピタリティ販売の専門知識と市場への深い理解は、お客様に比類なきサービスを提供するために極めて重要です。FIFAワールドカップ26(TM)公式ホスピタリティプログラムは、各開催都市のユニークな文化、観光名所、世界クラスの会場を称える、画期的なプレミアムホスピタリティと一生に一度の体験を提供する多様なパッケージを用意しています。」

JTB執行役員 事業推進部長スポーツビジネス戦略担当兼スポーツ・エンタテイメント共創部長の福井貴裕は次のようにコメントしています。「JTBは、これまでにMLBホスピタリティプログラム事業やラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックなど、数々の世界大会で培ってきた豊富な経験とノウハウを生かし、FIFA公式ホスピタリティプログラムを日本の皆様にお届けします。」

FIFAワールドカップ26公式ホスピタリティプログラムでは、単一試合または複数試合を組み合わせたチケット付きホスピタリティパッケージを提供します。特定のトーナメントステージにおいて、一つまたは複数の都市で複数試合を観戦したり、特定の代表チームの試合を選んで観戦したりする機会を提供します。プレミアムシートでの観戦に加え、ホスピタリティパッケージには現地コンシェルジュサービス、その土地ならではの料理と飲み物、特別な体験プログラム、特別ゲストの登場、ライブエンターテイメント、記念品などが含まれます。詳細はFIFAWorldCup.com/hospitalityをご覧ください。

非公式な販売サイトで偽のチケット付きホスピタリティパッケージが販売される場合がありますが、On LocationがFIFAワールドカップ26(TM)の唯一の公式ホスピタリティプロバイダーです。公式販売サイトはFIFAWorldCup.com/hospitalityのみとなり、非公式な販売ルートで購入されたホスピタリティパッケージやチケットは無効となる恐れがあります。公認の販売代理店一覧はFIFAWorldCup.com/hospitalityに掲載しており、随時更新いたします。

■ OnLocation社について

OnLocationは、スポーツ、エンターテインメント、ファッション、文化分野におけるチケット販売、厳選されたゲスト体験、ライブイベント制作、旅行管理を提供する、プレミアム体験型ホスピタリティのグローバルリーダーです。オリンピック・パラリンピック競技大会、FIFAワールドカップ2026、スーパーボウル、NCAAファイナルフォーなど、主要イベントにおける公式で没入型の体験を求める企業クライアントやファンに、他に類を見ないアクセスを提供しています。IOC（ミラノ・コルティナ 2026、LA 2028）、FIFA、NFL、NCAA、UFC、PGA of America、そして数多くの音楽アーティストやフェスティバルなど、150 以上の象徴的な権利保有者の公式パートナーおよび/またはサービスプロバイダーである同社は、独自の体験も数多く所有、運営しています。On Location は、プレミアムスポーツおよびスポーツエンターテイメント企業である TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) の子会社です。

■ JTBについて

JTBはスポーツを通じた交流創造への貢献を重視しており、FIFAワールドカップ2026のような世界的なスポーツイベントは、まさにこの理念を実現する絶好の機会です。この公式ホスピタリティを通して、世界中の人々を繋ぐ架け橋となり、人々の交流と感動を創造していきます。JTBは、正式に承認された公式販売代理店として、お客様に安心してホスピタリティをご購入いただける環境を提供します。世界中から集まるサッカーファンに最高の思い出を届けるべく、質の高いサービス提供に努めてまいります。

JTBコーポレートサイト：

https://www.jtbcorp.jp/ｊｐ/(https://www.jtbcorp.jp/%EF%BD%8A%EF%BD%90/)